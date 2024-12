Organizzare le conversazioni di ChatGPT è ancora più semplice con Projects

ChatGPT sta diventando uno strumento sempre più potente, nonché uno dei siti più visitati (ed utilizzati) al mondo. Per questo motivo, OpenAI ha deciso di rendere più semplice l’organizzazione delle conversazioni con il chatbot tramite la nuova funzione “Projects“, che permette di creare dei veri e propri progetti per argomenti specifici ed indicazioni ad-hoc per l’intelligenza artificiale.

Con Projects diventa più facile lavorare con ChatGPT su più argomenti

Crediti: OpenAI

Presentata in occasione dei 12 giorni di OpenAI, ChatGPT Projects è una nuova funzione che permette di creare delle istanze separate per le conversazioni con il chatbot, ognuna con informazioni, istruzioni e condizioni personalizzate da applicare unicamente a quella serie di chat. In questo modo è possibile creare dei veri e propri progetti da aggiornare ad ogni conversazione con ChatGPT, senza dover ripetere sempre gli stessi prompt o informazioni.

Ad ogni progetto è possibile anche aggiungere file da far leggere al modello GPT-4o, che saranno disponibili unicamente per quel determinato set di conversazioni. Projects è attualmente in fase di rollout e sarà disponibile per tutti nel corso delle prossime settimane. Come sempre, gli utenti abbonati a Plus e Pro possono accedere in anticipo alle nuove funzionalità, tra cui anche questa.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le