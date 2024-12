OpenAI presenta GPT o3: il nuovo modello che ragiona e sbaraglia la concorrenza

L’ultimo regalo dei 12 giorni di OpenAI non è stato ChatGPT 4.5, bensì un nuovo modello che potrebbe essere anche più potente di quanto sperato. Dopo l’arrivo di o1, la compagnia statunitense ha deciso di effettuare il salto direttamente verso il modello o3 (non facendo menzione di o2, per evitare problemi di copyright con una nota azienda britannica) in grado di effettuare ragionamenti mirati e sbaragliare la concorrenza nei calcoli matematici.

o3 e o3-mini arrivano nel 2025 e sorprenderanno tutti

Crediti: OpenAI

OpenAI ha presentato ufficialmente i modelli o3 e o3-mini, due nuovi modelli appartenenti alla classe dei modelli in grado di ragionare, introdotti con la versione o1 ormai diversi mesi fa. Questa evoluzione dell’AI, nei test di laboratorio, ha già fatto segnare traguardi importanti, ottenendo un punteggio di 96.7% nel test AIME 2024, risolvendo il 25,2% dei problemi del test Frontier Math di EpochAI e totalizzando un punteggio più alto del 22.8% rispetto al modello o1 nel benchmark SWE-Bench Verified.

Si tratta quindi di due modelli incredibilmente potenti, che faranno del ragionamento il loro punto di forza: se il modello o1 ha fatto discutere per i tempi e i risultati, però, probabilmente non accadrà lo stesso con o3. Il modello, infatti, è stato ottimizzato per ridurre i tempi e massimizzare i risultati ottenibili dalle varie richieste.

Gli utenti potranno accedere ai modelli o3 e o3-mini soltanto nei primi mesi del 2025, mentre i ricercatori di sicurezza già da oggi possono iniziare a testare i due modelli alla ricerca di eventuali problemi.

