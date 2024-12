Ancora problemi per ChatGPT: un lungo down lascia tutti senza AI durante le feste

Tra il lancio di iOS 18.2 (con la tanto attesa integrazione di ChatGPT su iPhone) e le festività natalizie, i server di OpenAI non hanno di certo vissuto i loro tempi migliori. Nelle scorse ore, infatti, gli utenti di tutto il mondo si sono ritrovati senza accesso alla popolare intelligenza artificiale a causa dell’ennesimo down che ha costretto gli sviluppatori della compagnia statunitense agli straordinari anche durante il periodo natalizio.

ChatGPT down: ancora problemi per l’AI più famosa al mondo

Nella serata del 26 dicembre, i server di OpenAI sono andati offline rendendo inaccessibili in tutto il mondo ChatGPT, Sora e le relative API per gli sviluppatori. Il down è durato tutta la notte, con gli sviluppatori che si sono affrettati a risolvere il problema le cui cause per il momento non sono state ancora rese note. Non è da sottovalutare il fatto che, avendo offerto accesso illimitato alle funzionalità di generazione del modello video Sora, i server non siano riusciti a reggere la grande popolarità del servizio.

Come accennato in precedenza, si tratta del secondo grande down di ChatGPT in pochi giorni: già al lancio di iOS 18.2 con l’integrazione dell’AI sugli smartphone di Apple, i server erano incappati in errori durati più e più ore. In quel caso, gli sviluppatori di OpenAI si giustificarano dando la colpa ad un nuovo servizio di telemetria, e chissà che il colpevole non sia lui anche questa volta.

