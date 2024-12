Su ChatGPT arrivano i Canvas: finalmente disponibili per tutti

Sempre più utenti e sviluppatori si affidano a ChatGPT per revisionare e correggere i bug nel proprio codice di programmazione, per questo motivo OpenAI ha pensato ad una nuova interfaccia che possa rendere questo processo ancora più facile e veloce. Con i nuovi Canvas, infatti, gli utenti avranno a disposizione un’impaginazione completamente diversa per interagire allo stesso tempo sia con il codice che con l’AI.

ChatGPT Canvas: la nuova interfaccia per sviluppare codice di programmazione

Crediti: OpenAI

ChatGPT Canvas è una nuova interfaccia per lavorare con l’AI su progetti di scrittura e codifica che vanno oltre la semplice conversazione testuale. Canvas è basato su GPT-4o e può essere selezionato nella scelta del modello: l’interfaccia si aprirà in una finestra separata, consentendo sia all’utente che all’intelligenza artificiale di lavorare in contemporanea e collaborare alla stesura di lunghi testi o codici di programmazione. Di seguito la lista completa delle nuove funzionalità.

Scrittura in ChatGPT Canvas

Suggerisci modifiche: ChatGPT offre suggerimenti e feedback in linea.

ChatGPT offre suggerimenti e feedback in linea. Regola la lunghezza: modifica la lunghezza del documento per renderlo più corto o più lungo.

modifica la lunghezza del documento per renderlo più corto o più lungo. Cambia livello di lettura: regola il livello di lettura, dalla scuola materna alla scuola superiore.

regola il livello di lettura, dalla scuola materna alla scuola superiore. Aggiunta di rifiniture finali: verifica grammatica, chiarezza e coerenza.

verifica grammatica, chiarezza e coerenza. Aggiungi emoji: aggiunge emoji pertinenti per dare enfasi e colore.

Codice in ChatGPT Canvas

Revisiona il codice: ChatGPT fornisce suggerimenti in linea per migliorare il codice.

ChatGPT fornisce suggerimenti in linea per migliorare il codice. Aggiungi registri: inserisce istruzioni di stampa per aiutare a eseguire il debug e a comprendere il codice.

inserisce istruzioni di stampa per aiutare a eseguire il debug e a comprendere il codice. Aggiungi commenti: aggiunge commenti al codice per renderlo più comprensibile.

aggiunge commenti al codice per renderlo più comprensibile. Correggi bug: rileva e riscrive il codice problematico per risolvere gli errori.

rileva e riscrive il codice problematico per risolvere gli errori. Conversione in un linguaggio: traduce il codice in JavaScript, TypeScript, Python, Java, C++ o PHP.

Come parte dei 12 giorni di OpenAI, a partire da oggi Canvas è disponibile finalmente per tutti gli utenti di ChatGPT, inclusi quelli gratuiti.

Ultimo aggiornamento: 11 dicembre

