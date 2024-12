OnePlus Watch 3 avrà una batteria più grande e c’è un’altra buona notizia

Di recente un noto insider ha “confermato” che oltre agli smartphone OnePlus 13 e 13R, nei mercati Global sarà presentato anche il nuovo indossabile del brand cinese. OnePlus Watch 3 diventa più tangibile grazie alla certificazione dell’ente FCC: la batteria sarà molto più grande rispetto ai modelli attuali e c’è anche un’altra buona notizia svelata dal documento.

OnePlus Watch 3 certificato: la batteria sarà molto più grande ma senza conseguenze negative

Watch 2 – Crediti: OnePlus

Secondo quanto riportato dall’FCC, OnePlus Watch 3 avrà dalla sua una capiente batteria da ben 648 mAh: si tratta di un aumento del 29,6% rispetto ai 500 mAh presenti a bordo di OnePlus Watch 2 e Watch 2R. Entrambi offrono un’autonomia fino a 100 ore e fino a 48 ore con un utilizzo intenso; visto l’aumento nelle dimensioni della batteria, l’autonomia del prossimo modello sarà destinata a salire ulteriormente. L’FCC svela anche le dimensioni dell’indossabile e qui si nota anche un altro dettaglio importante: il dispositivo misura 47,6 x 46,6 x 11,75 mm ed è perfino poco più sottile rispetto al predecessore.

Quindi tanta batteria e tanta autonomia, ma senza impattare sullo spessore dell’orologio. Ovviamente non mancheranno Bluetooth, Wi-Fi, GPS ed NFC mentre lato software non possiamo che aspettarci nuovamente Wear OS di Google. Per il chipset, si guarda ai SoC della serie Snapdragon W (anche se non sappiamo quale sarà implementato). L’uscita sarebbe prevista con OnePlus 13 e 13R Global: l’azienda ha già confermato che il prossimo top di gamma internazionale arriverà nel corso del mese di gennaio 2025 (ma per ora non viene fatta menzione dei dispositivi Watch 3 e 13R).

