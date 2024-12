OnePlus Pad 3 in arrivo con Ace 5, ma sappiamo già tutte le specifiche

Specialmente da quando è ufficialmente diventato un sub-brand di OPPO, non c’è da meravigliarsi che dispositivi come OnePlus Pad 3 non siano del tutto inediti. In passato, è accaduto numerose volte che un prodotto OnePlus (così come Realme) si presentasse come un rebrand di uno della casa madre, soprattutto quando quello di OPPO viene venduto solamente in Asia e la controparte di OnePlus in occidente.

OnePlus Pad 3 sarà la versione internazionale di OPPO Pad 3, ecco le specifiche

Crediti: OPPO

Non meraviglia scoprire che il prossimo OnePlus Pad 3 dovrebbe essere a tutti gli effetti il rebrand del recente OPPO Pad 3, un tablet la cui presentazione sarebbe prevista assieme a OnePlus Ace 5. Di conseguenza, sappiamo già quella che sarebbe la sua scheda tecnica:

Dimensioni di 257,8 x 189,1 x 6,3 mm per 533/536 grammi

Colorazioni Silver, Blue e Purple

Display LCD da 11,61″ 2.8K (2.8000 x 2.000 pixel) con densità di 296 PPI, refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 480 Hz, luminosità fino a 700 nits e supporto allo stylus

da (2.8000 x 2.000 pixel) con densità di 296 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 480 Hz, luminosità fino a 700 nits e supporto allo stylus SoC MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core 1 x 3,35 GHz Cortex-A715 + 3 x 3,2 GHz Cortex-A715 + 4 x 2,20 GHz Cortex-A510

GPU ARM Mali-G615 MC6

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di ROM UFS 3.1/4.0

di ROM UFS 3.1/4.0 Batteria da 9.520 mAh con ricarica Super VOOC da 67W

con ricarica Super VOOC da Fotocamere da 8 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2, quattro speaker stereo

Software OxygenOS 15 e Android 15

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le