OnePlus Ace 5s per sfidare Xiaomi CIVI 5 Pro e Redmi Turbo 4: sempre più telefoni per OnePlus

I nuovi modelli della serie Ace sono nell’aria: il debutto dei fratelli Ace 5 e Ace 5 Pro sarebbe previsto per il 26 dicembre, eppure le indiscrezioni già guardano al futuro della gamma. E no, non stiamo parlando del “piccolo” Ace 5 Mini: il presunto flagship compatto dovrebbe rappresentare una prima volta, ma ci sarebbero anche altre aggiunte. OnePlus Ace 5s e Ace 5s Pro sarebbero i prossimi sulla lista: insomma, la casa di Pete Lau è pronta a sfidare Xiaomi, sfornando un quantitativo spropositato di telefoni?

Secondo quanto rilevato dal noto insider cinese Digital Chat Station, conosciuto e spesso affidabile, l’azienda avrebbe in serbo nei nuovi smartphone per sfidare la fascia medio-alta rivale. Quest’ultima, nel corso del prossimo anno, vedrà la comparsa di Redmi Turbo 4/4 Pro e Xiaomi CIVI 5 Pro, tutti mossi dallo Snapdragon 8s Elite (secondo i leak). Quest’ultimo sarebbe un SoC di fascia alta, che arriverà come costola “economica” dell’attuale 8 Elite (similmente a quanto avvenuto in precedenza con le versioni 8 Gen 3 e 8s Gen 3). A quanto pare OnePlus non si farà trovare impreparata, ma dovrebbe sfornare due modelli apposta per questa fascia, ossia OnePlus Ace 5s e Ace 5s Pro.

Il lancio sarebbe previsto nel corso del mese di aprile 2025; i due smartphone dovrebbero montare un chipset in grado di rivaleggiare con il presunto Snapdragon 8s Elite, ma in salsa MediaTek. Si tratterebbe di una soluzione della serie Dimensity 9 ma non è chiaro se avremo a che fare con un modello inedito, oppure con le versioni 9300, 9300+ o 9400 (quest’ultimo è il diretto rivale dello Snapdragon 8 Elite). Anche il nome dei telefoni è incerto, ma dovrebbero fare parte della serie Ace.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, i leak parlano di una batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh e di uno schermo OLED flat da 1.5K; i dispositivi avranno un frame perimetrale in plastica (anziché alluminio come i modelli maggiori) ed un lettore d’impronte digitali sotto il display, presumibilmente ottico.

