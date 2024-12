OnePlus Ace 5 Pro sarà molto meglio di OnePlus 13R? La risposta in questo leak definitivo

Mentre a livello Global attendiamo il debutto del nuovo top di gamma del brand e del flagship killer OnePlus 13R, in Cina arriveranno due nuovi smartphone. Il nostro 13R è il prossimo OnePlus Ace 5 e sarà accompagnato dal fratello maggiore Ace 5 Pro. Ma cosa cambia tra questi modelli? La versione Pro è davvero così superiore? Il meglio resta sempre in patria e Global arrivano solo dispositivi minori? La risposta a tutte queste domande arriva dalle ultime indiscrezioni, con una panoramica completa di quello che ci aspetta.

OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro: un leak svela quali sono le differenze tra i prossimi flagship della serie

Partiamo subito con una risposta netta: OnePlus ha fatto bene a portare nei mercati internazionali il suo top di gamma e solo il modello 13R/Ace 5. Il motivo è molto semplice e riguarda proprio le differenze tra i futuri OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro, in arrivo in Cina il 26 dicembre. Dopo settimane di indiscrezioni il profilo dei due smartphone è tracciato e sappiamo quasi tutto, ovviamente sempre sotto forma di leak. Per quanto riguarda il modello standard si vocifera di uno schermo da 6,78″ 1.5K a 120 Hz, della presenza dello Snapdragon 8 Gen 3 (ex SoC di punta Qualcomm) e di una batteria da 6.400 mAh con ricarica da 80W. Non mancherebbe Android 15 (con la ColorOS 15) e il comparto fotografico sarebbe affidato ad un triplo modulo da 50 + 8 + 2 MP con OIS, ultra-grandangolare e macro o sensore di profondità.

Ma cosa cambierà con OnePlus Ace 5 Pro? Le ultime indiscrezioni, tra immagini rubate e voci di corridoio, parlano di un dispositivo identico quasi in tutto. Le uniche eccezioni sarebbero il chipset (lo Snapdragon 8 Elite, come OnePlus 13) e la batteria da 6.100 mAh ma con ricarica da 100W. Insomma, un top di gamma economico e questo ha senso in Cina mentre forse ha meno significato per i mercati Global. Meglio puntare su due modelli (13 e 13R) anziché infoltire troppo da serie, con il rischio comunque di polarizzare l’attenzione degli utenti verso il modello di base (più conveniente) e quello top (per chi punta al massimo).

In merito al debutto, ricordiamo che i modelli Ace saranno lanciati in patria il 26 novembre, mentre il lancio Global di OnePlus 13 e 13R è fissato per il 7 gennaio.

OnePlus Ace 5 / Ace 5 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 161,72 x 75,77 x 8,02 mm

Certificazione IP /

/ Colorazioni Nebula Noir e Astral Trail

Display flat BOE X2 OLED da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) con densità di 450 PPI, refresh rate LTPO 1-120 Hz , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit e protezione Crystal Shield

BOE X2 da (2.780 x 1.264 pixel) con densità di 450 PPI, refresh rate , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit e protezione Crystal Shield Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Ace 5 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC con CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520) e GPU Adreno 750 Ace 5 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC con CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) e GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria Ace 5 – da 6.400 mAh con ricarica SuperVOOC da 80W Ace 5 Pro – da 6.100 mAh con ricarica SuperVOOC da 100W

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP f/1.8-2.2-2.0 con OIS, sensore principale della serie IMX9 (per ora inedito), ultra-grandangolare e macro o profondità

f/1.8-2.2-2.0 con OIS, sensore principale della serie IMX9 (per ora inedito), ultra-grandangolare e macro o profondità Selfie camera da 16 MP f/2.4

f/2.4 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 2.0, NFC, sensore IR e Alert Slider

Android 15 con ColorOS 15

