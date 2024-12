OnePlus 13R: immagini, specifiche e benchmark del nuovo flagship killer

Aggiornamento 12/12: trapelano nuove immagini e dettagli sulla scheda tecnica di OnePlus 13R, li trovate nell’articolo.

Come avvenuto per l’attuale generazione, anche il prossimo top di gamma del brand cinese arriverà alle nostre latitudini in compagnia di un modello “minore”. OnePlus 13R, il nuovo flagship killer della serie, è stato avvistato su Geekbench con qualche certezza in più sulle possibili specifiche; intanto c’è anche un’immagine render, frutto di un leak riguardante la sua controparte Ace 5!

OnePlus 13R avvistato su Geekbench e in prime immagini: ecco le ultime novità sul prossimo flagship killer

Ace 5 – Crediti: Weibo

Le immagini di OnePlus 13R arrivano grazie al social cinese Weibo: si tratta di un render leak di OnePlus Ace 5, ossia la versione asiatica del nostro 13R. Questa arriverà in Cina insieme al fratello maggiore Ace 5 Pro nel corso del mese di dicembre; a questi si aggiungono le immagini ufficiali pubblicate dall’azienda, in cui vediamo display e profilo “a mattoncino”. Per quanto riguarda il debutto alle nostre latitudini, il telefono è stato certificato sia con la sigla CPH2645 che con il suo nome commerciale ed arriverà insieme a OnePlus 13.

Purtroppo manca ancora una data e non sappiamo se il lancio avverrà entro fine anno o direttamente a inizio 2025. Tornando al design di OnePlus 13R, il dispositivo non dovrebbe avere un modulo squadrato (come ipotizzato in precedenza) ma manterrebbe una fotocamera circolare, seppur con varie differenze nel look generale.

Intanto il telefono è apparso anche su Geekbench: conosciamo la sua identità grazie alla sigla CPH2645, che compare sia nelle certificazioni (come abbiamo già sottolineato poco sopra) che nei benchmark. Il chipset a bordo sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 3, accompagnato da 12 GB di RAM e con Android 15 (la OxygenOS 15) lato software. Di seguito trovate una panoramica delle specifiche, ovviamente frutto dei leak finora.

Crediti: Mysmartprice

Dimensioni di 161,72 x 75,77 x 8,02 mm

Certificazione IP /

/ Colorazioni Nebula Noir e Astral Trail

Display flat BOE X2 OLED da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) con densità di 450 PPI, refresh rate LTPO 1-120 Hz , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit e protezione Crystal Shield

BOE X2 da (2.780 x 1.264 pixel) con densità di 450 PPI, refresh rate , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit e protezione Crystal Shield Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.285 o 6.415 mAh con ricarica SuperVOOC da 80W

con ricarica SuperVOOC da Fotocamera da 50+50+50 MP f/1.8-2.2-2.0 con OIS, sensore principale della serie IMX9 (per ora inedito), ultra-grandangolare e teleobiettivo

f/1.8-2.2-2.0 con OIS, sensore principale della serie IMX9 (per ora inedito), ultra-grandangolare e teleobiettivo Selfie camera da 16 MP f/2.4

f/2.4 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 2.0, NFC, sensore IR e Alert Slider

Android 15 con ColorOS 15

