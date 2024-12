Il nostro OnePlus 13 potrebbe essere peggiore di quello cinese: indizio o svista?

Il lancio in Italia di OnePlus 13 è ormai assodato, ma ci sarà da attendere fino a gennaio. Intanto si continua a parlare del prossimo flagship anche se stavolta potrebbe trattarsi di una brutta notizia: il top di gamma in versione Global ha ricevuto la certificazione per la ricarica wireless, che stranamente risulta inferiore rispetto a quella della controparte cinese. Sarà davvero così?

OnePlus 13 Global ha ricevuto la certificazione per la ricarica wireless e questo dettaglio non vi piacerà

Crediti: OnePlus

Il nuovo OnePlus 13 Global è stato certificato dall’ente Wireless Power Consortium con le sigle CPH2649, CPH2653 e CPH2655: un’ennesimo documento che indica il lancio a stretto giro per il dispositivo, se non fosse per un dettagli. La certificazione riporta la presenza del supporto alla ricarica wireless da 11W, una potenza di molto inferiore rispetto ai 50W del modello cinese. Ricordiamo che l’attuale OnePlus 12 è stato lanciato in Italia con la ricarica wireless da 50W, quindi sembra strano immaginare un successore dotato di una potenza minore.

Crediti: Wireless Power Consortium

Probabilmente si tratta di una svista o di un dettaglio tecnico che non indica in modo effettivo la potenza massima in uscita; comunque l’ultima parola spetta alla compagnia cinese, quindi dovremo necessariamente pazientare fino all’uscita a livello Global e in Italia. Intanto ecco il nostro approfondimento dedicato a OnePlus 13, mentre qui trovate i link all’acquisto del modello cinese.

