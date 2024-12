OnePlus 13 pronto al lancio Global: ecco quando arriverà in Italia

A distanza di pochissimo dall’uscita in Cina, ecco che finalmente arrivano i primi dettagli ufficiali sull’uscita Global del nuovo top di gamma targato OnePlus. Il prossimo OnePlus 13 è in dirittura d’arrivo in Italia e ora la stessa azienda ha svelato il periodo d’uscita e le prime occasioni per il debutto.

OnePlus 13 sta per arrivare in Italia: ecco i primi dettagli sull’uscita e sull’offerta lancio dedicata

OnePlus 13 – Crediti: OnePlus

Il lancio internazionale del nuovo OnePlus 13 è previsto per gennaio 2025, ovviamente anche in Italia. Il dispositivo sarà disponibile in tre raffinate varianti cromatiche – Midnight Ocean, Black Eclipse e Arctic Dawn – ma per ora manca ancora la data precisa. Al momento la casa di Pete Lau si è limitata a confermare il periodo d’uscita, a svelate in anticipo alcune caratteristiche e ad annunciare un’offerta lancio in collaborazione con B&O. Il nuovo top di gamma è il primo smartphone OnePlus a ottenere la doppia certificazione IP68 e IP69, confermandosi una scelta ideale per gli utenti alla ricerca di un dispositivo resistente e affidabile.

Ovviamente anche l’occhio vuole la sua parte e infatti anche stavolta la casa cinese ha mostrato una grande attenzione per i dettagli, visto il look delle nuove varianti cromatiche. Midnight Ocean introduce per la prima volta la pelle vegana in microfibra, una soluzione che combina un’estetica di lusso con una resistenza elevata a graffi e abrasioni. Black Eclipse presenta un sofisticato trattamento in vetro con effetto venature di legno rosa nero, che dona una texture realistica e raffinata al tatto. Infine, Arctic Dawn innova con un rivestimento in vetro basato su una tecnologia all’avanguardia, offrendo una superficie setosa, resistente alle impronte e piacevole al tatto.

Presente all’appello il sistema Acqua Touch 2.0 (per migliorare la sensibilità al tocco con dita bagnate), un nuovo set di fotocamere con tecnologia Hasselblad Camera for Mobile di 5° generazione e l’innovativa tecnologia RadiantView, per ridurre l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato, garantendo un’esperienza visiva ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

OnePlus 13 sarà disponibile in Italia a gennaio 2025 con un altoparlante Bluetooth B&O BeoSound Explore in omaggio, dal valore di 249€, disponibile per un numero limitato di clienti che acquisteranno il nuovo top di gamma tramite lo store ufficiale. In questa pagina del sito di OnePlus trovate tutti i dettagli della promo al debutto mentre nel nostro approfondimento ci sono già tutti i dettagli sulla scheda tecnica (il telefono è già stato presentato in Cina).

