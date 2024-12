nubia Focus 2, prima foto dal vivo: sarà il camera phone economico

Sin da quando esiste, nubia si è sempre impegnata per realizzare smartphone che sapessero distinguersi dalla massa, e questo inedito nubia Focus 2 sembra voler portare avanti questa tradizione. Era l’inizio del 2024 quando il sub-brand di ZTE inaugurava la serie Focus, pensata per offrire ai consumatori quello che venne definito un camera phone dal prezzo più accessibile, nonostante le specifiche piuttosto modeste.

Le certificazioni ci svelano come sarà fatto nubia Focus 2 e la sua fotocamera

Grazie alla certificazione ricevuta, questa foto dal vivo ci rivela come cambierà nubia Focus 2, mantenendo il modulo fotografico centrale a oblò ma cambiandone i tratti. Con nome in codice Z2462N e sistema operativo Android 15, non sappiamo ancora che novità porterà sul piatto, ma nell’immagine è ben visibile la tripla fotocamera. Finora i tre sensori erano esclusivi del modello nubia Focus Pro, pertanto possiamo ipotizzare che stavolta possa esserci un unico modello ad averli.

Ricordiamo la configurazione fotografica di nubia Focus e Focus Pro: il primo ha una 108+2 MP con sensore di profondità, il secondo una 108+5+2 MP con l’aggiunta di ultra-grandangolare, entrambi con SoC UNISOC T760 di fascia bassa con prezzi a partire da 199$.

