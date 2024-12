Nothing Phone (3a) e (3a) Plus in arrivo, ma che fine ha fatto Phone (3)?

Si è già parlato di come il 2025 potrebbe essere l’anno più ricco di nuovi prodotti per Nothing, e adesso abbiamo altri dettagli su come dovrebbe rinnovarsi il suo catalogo. Le informazioni trapelate in rete hanno portato alla luce l’esistenza di tre nuovi modelli, di cui inizialmente si pensava facesse parte anche l’atteso Nothing Phone (3). Così non sarebbe, invece, perché al suo posto ci sarebbero Nothing Phone (3a), Phone (3a) Plus e anche l’inedito CMF Phone 2.

Nothing Phone (3a) e (3a) Plus arriveranno prima di Phone (3)? Cosa sappiamo

Crediti: 91mobiles

Il primo indizio in tal senso ce l’aveva dato il portale GeekBench, dove aveva fatto la sua comparsa A059, sigla tecnica che era stata erroneamente associata a Nothing Phone (3). In realtà si tratterebbe proprio di Nothing Phone (3a), il ché spiegherebbe perché il suo hardware si baserebbe su Snapdragon 7s Gen 3 anziché su uno Snapdragon serie 8 come avvenuto con l’8+ Gen 1 di Phone (2). Questo, inoltre, svelerebbe il passaggio da MediaTek a Qualcomm, visto che Phone (2a) e (2a) Plus si basano su Dimensity 7200 Pro e 7350 Pro.

A fare ulteriore luce sulla situazione c’ha pensato il database IMEI, dove oltre ad A059 “asteroids” è apparso anche A059P “asteroids_plus“, il cui suffisso “P” starebbe per Nothing Phone (3a) Plus, similarmente a come A142 e A142P si ricollegavano ai suddetti (2a) e (2a) Plus. All’elenco si aggiunge poi A001 “galaga“, che i rumor legano a CMF Phone 2, anch’esso probabilmente basato su Snapdragon 7s Gen 3.

