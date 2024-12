Nothing Fold (1): come potrebbe apparire il primo pieghevole

Lo sappiamo, Carl Pei di Nothing è il CEO più spigoloso che ci sia nel mercato dell’elettronica, e in più di un’occasione si è esposto su argomenti che solitamente altri nella sua posizione sono soliti evitare. Per esempio l’effettiva utilità degli smartphone pieghevoli, su cui si è ripetutamente scagliato arrivando a definirli “un’innovazione che i produttori stanno spingendo sul consumatore“. Questo significa che non ci sarà mai un foldable Nothing? Difficile dirlo, ma c’è chi l’ha immaginato sotto forma di Nothing Fold (1).

C’è chi ha immaginato un concept del fantomatico pieghevole Nothing Fold (1)

Realizzato da Yanko Design e dal designer Sarang Sheth, il concept mostra una possibile declinazione di Nothing Fold (1), la cui estetica riprende quella degli smartphone Nothing: ritroviamo quindi la loro iconica scocca pieghevole, dietro cui si cela l’interfaccia Glyph e le sue luci LED, nascosta in piena vista.

Ciò che lo rende unico rispetto agli altri smartphone pieghevoli è la cerniera, lungo cui si snoda un second display monocromatico utile per visualizzare le notifiche in arrivo. Un qualcosa degno di un concept e difficilmente di un prodotto concreto, vista l’estrema difficoltà ingegneristica della sua realizzazione, anche perché c’è già un display esterno da 6,5″ che permette di vederle.

Da aperto, Nothing Fold (1) ha un display che misura 8,37″ e in cui si inserisce la fotocamera per i selfie da 32 MP; esternamente c’è una tripla fotocamera con sensore primario, ultra-grandangolare e teleobiettivo, così come un’altra selfie camera punch-hole anch’essa da 32 MP nel display non pieghevole. Parlando di specifiche, la piattaforma sarebbe quella del MediaTek Dimensity 9400, l’ultimo SoC top di gamma rivale dello Snapdragon 8 Elite, la batteria sarebbe un’ampia 5.500 mAh e ci sarebbe un software basato su Nothing OS 3.0 e Android 15, il tutto contenuto in uno spessore di 14 mm da chiuso e 6,3 mm da aperto.

E a voi, piacerebbe un Nothing Fold (1) fatto così?

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le