Le password di iCloud si usano anche su Firefox con questa nuova estensione di Apple

Gli utenti che utilizzano un iPhone sono abituati a salvare le proprie password nel portachiavi di iCloud, ma non sempre è possibile ritrovarle anche sui PC se si utilizzano browser diversi da Safari. Per fortuna però, dopo l’estensione per Google Chrome, arriva in questi giorni anche quella per Firefox che permette finalmente di sincronizzare le password salvate sullo smartphone per utilizzarle anche nel browser di Mozilla.

Firefox ha finalmente una estensione ufficiale per

Crediti: iCloud Passwords

Apple ha preso il controllo di una estensione per Firefox realizzata da uno sviluppatore di terze parti che consente di utilizzare le password salvate su iCloud anche nel browser del panda rosso, trasformandola in una estensione ufficiale. Da questo momento, quindi, è possibile effettuare il login con le credenziali salvate nel portachiavi tramite iPhone anche su Mac tramite il browser di Mozilla, ma non ancora su Windows (dovrebbe ugualmente arrivare il supporto prossimamente).

L’estensione prende il nome di “iCloud Passwords” e può essere scaricata direttamente dalla pagina ufficiale delle estensioni di Firefox. Attualmente, tuttavia, la compatibilità è garantita soltanto con macOS Sonoma o versioni superiori.

Download | iCloud Passwords per Firefox

