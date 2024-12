Moto G15 senza segreti: immagini e specifiche del low budget di Motorola

Il piccolo dell’attuale serie G di Motorola torna ancora una volta sotto i riflettori e stavolta sembra non avere più segreti. Motorola Moto G15 si mostra a tutto tondo tra immagini render leak, dettagli sulle specifiche e perfino accenni al prezzo di vendita. Insomma, manca solo l’ufficialità!

Motorola Moto G15: cosa sappiamo finora del prossimo budget phone 4G di Motorola

Dopo i modelli G35, G55, G75 e G85 (tutti votati al 5G), l’attuale gamma di mid-range dovrebbe accogliere anche un dispositivo con connettività 4G LTE, dalle caratteristiche basilari. Motorola Moto G15 sarà un budget phone, ma ci sarebbero varie migliorie rispetto al predecessore: per prima cosa dovrebbe tra i primi low cost con Android 15, mentre a muovere il tutto ci sarebbe il chipset Helio G81 Extreme. Probabilmente si tratta di una versione personalizzata simile alla variante Ultra a bordo di Redmi 14C; ricordiamo che l’attuale G14 offre una soluzione Unisoc T616.

Tra le altre migliorie troviamo una batteria leggermente più capiente (da 5.200 mA anziché 5.000 mAh), più memorie (ora da 8/256 GB) e un sensore secondario da 5 MP (contro i 2 MP dell’attuale modello, il resto del comparto comprende sempre una fotocamera da 50 MP ed un modulo selfie da 8 MP). Aumentano le dimensioni del display, ora da 6,72″ invece di 6,5″.

Di seguito trovate la scheda tecnica completa (ovviamente frutto di leak) mentre per quanto riguarda il prezzo, Motorola Moto G15 dovrebbe debuttare in Europa e in Italia a circa 200€.

Moto G15 4G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 165,7 x 76 x 8,17 mm per un peso di 190 grammi

Certificazione IP54

Display flat LCD IPS da 6,72″ Full HD+ (2.400 x 1.080) con refresh rate standard a 60 Hz, 391 PPI e protezione Gorilla Glass

(2.400 x 1.080) con refresh rate standard a 60 Hz, 391 PPI e protezione Gorilla Glass Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Helio G81 Extreme a 12 nm TSMC

a 12 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55)

+ 6 x 1,8 GHz A55) GPU Mali-G52

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di storage UFS 2.1 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.1 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida da 18W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 5 MP (f/1.8-2.4)

(f/1.8-2.4) Selfie camera da 8 MP

Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C 2.0, speaker stereo, mini jack cuffie da 3,5 mm

Sistema operativo Android 15 con MyUX

