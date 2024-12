Sale la voglia di caffè con le nuove colorazioni di Motorola Edge 50 Neo e RAZR 50 Ultra

Come da tradizione, ecco che viene svelato il Colore Pantone dell’Anno 2025, con un colpo di scena per gli amanti del caffè e delle creme di caffè. Quest’anno il vincitore è stato il colore Mocha Mousse, già protagonista di due versioni speciali di Motorola Edge 50 Neo e RAZR 50 Ultra (disponibili anche in Italia).

Motorola Edge 50 Neo e RAZR 50 Ultra arrivano in versione Mocha Mousse, il Colore Pantone dell’Anno 2025

Crediti: Motorola

Il colore Mocha Mousse (17-1230) è una tonalità marrone morbida, che si sposa alla perfezione con gli smartphone di Motorola, trasmettendo sia un senso di semplicità che di stile. Parliamo di una colorazione che richiama in modo intrinseco il caffè e le creme di quest’ultimo, stuzzicando anche il palato. Gli smartphone che si arricchiscono con il nuovo colore Pantone sono Motorola Edge 50 Neo e il pieghevole RAZR 50 Ultra: entrambi sono già presenti nello store ufficiale italiano (al prezzo di 449€ e 899€) ma al momento la colorazione Mocha Mousse non risulta acquistabile (lo sarà prossimamente, quindi tenete d’occhio le pagine).

Nel frattempo non perdete le nostre recensioni dedicate ai due smartphone (le trovi qui: Edge 50 Neo – RAZR 50 Ultra).

