Questo mini scaldasonno TENGOO ti tiene al caldo e spendi meno di 20€

Nei giorni scorsi abbiamo segnalato un’occasione top dedicata alla sciarpa riscaldante TENGOO (ancora attiva) ed ora ecco un’altra offerta imperdibile, dedicata ad uno dei gadget tech del brand (ex Xiaomi YouPin). Stavolta si tratta di una soluzione perfetta per restare al caldo quando si è in casa, a letto o magari a guardare Netflix sul divano: il mini scaldasonno TENGOO è pratico, per nulla ingombrante e costa pochissimo!

Il mini scaldasonno TENGOO scende a meno di 20€ con questo coupon: approfitta adesso dell’offerta di Banggood

Crediti: TENGOO

Bastano solo 19,9€ per portarti a casa questo gadget contro l’inverno: l’occasione arriva da Banggood, con spedizione ad una cifra irrisoria. Il mini scaldasonno TENGOO è in offerta lampo per un periodo di tempo limitato, ma riscattando il coupon “BG1669fe” il prezzo scende a meno di 20€! Questa mini coperta riscaldante è realizzata in pile super morbido e la temperatura può essere regolata attraverso 9 livelli di calore; c’è anche un pratico timer (30 minuti, 1 ora, 1 ora e 30 minuti e 2 ore) e i comandi avvengono tramite un semplice telecomando.

Crediti: TENGOO

Viste le dimensioni contenute, questo mini scaldasonno si rivela un alleato prezioso contro il freddo: può essere utilizzato a casa e in ufficio e posizionato come preferisci. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

