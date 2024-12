Microsoft Copilot è ancora più potente: arriva anche Vision per la ricerca online

Annunciata lo scorso mese di ottobre, la funzione Vision di Microsoft Copilot è finalmente disponibile in anteprima per alcuni utenti. Questa particolare modalità d’uso dell’AI di Redmond permette di sfruttare l’intelligenza artificiale per cercare sul web sfruttando una inedita “visione” del browser, in modo che vengano eseguite le azioni al posto dell’utente.

Microsoft Copilot può interagire con il browser per cercare al posto vostro

Crediti: Microsoft

Da qualche giorno, gli utenti Copilot Pro negli Stati Uniti possono sfruttare la nuova funzione Copilot Vision che permette all’intelligenza artificiale di vedere e riconoscere quello che viene visualizzato sulle pagine del browser Edge. L’utente, quindi, può chiedere informazioni sulla pagina su cui sta navigando, così come permettere all’intelligenza artificiale di eseguire ricerche al proprio posto.

La navigazione, secondo Microsoft, non è più “un’esperienza solitaria“, ma un’occasione in più per conversare con l’AI di Copilot ed essere aiutati immediatamente a risolvere eventuali problemi che potrebbero presentarsi durante la navigazione. Per abilitare questa nuova funzionalità, come accennato anche in precedenza, è necessario essere abbonati a Copilot Pro ed essere negli Stati Uniti, quindi effettuare l’attivazione tramite il portale Copilot Labs.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le