I nuovi Meta Ray-Ban saranno ancora più interattivi: in arrivo display e Android XR?

Meta, stando alle ultime indiscrezioni, si starebbe preparando nuovamente a rivoluzionare il settore degli smart glasses con nuovi dispositivi ancora più potenti ed un sistema operativo del tutto inedito. La nuova generazione di occhiali intelligenti realizzati in collaborazione con Ray-ban, infatti, potrebbero offrire un nuovo livello di immersività ed una vera e propria esperienza di realtà mista (virtuale e aumentata) grazie all’integrazione di un display e all’utilizzo di una nuova e particolare versione di Android.

Il 2025 è l’anno dei nuovi Meta Ray-ban: riusciranno dove i Google Glass hanno fallito?

Crediti: Google

Secondo le informazioni riportate dal Financial Times, i nuovi Meta Ray-ban sarebbero ormai pronti a debuttare sul mercato nel corso della seconda metà del 2025, con non poche novità. Il principale cambiamenti, infatti, dovrebbe essere l’integrazione di un display negli occhiali, in modo da poter sfruttare la realtà mista e potenziare le capacità dell’intelligenza artificiale sviluppata dal team guidato da Mark Zuckerberg. La funzione principale del display potrebbe essere quella di mostrare le notifiche e le risposte dell’AI, ma l’imminente arrivo di Android XR potrebbe cambiare le carte in tavola.

La nuova versione di Android dedicata alla realtà mista, infatti, debutterà con il primo visore di Samsung, ma non è escluso che anche Meta possa trarre vantaggio dall’arrivo del nuovo sistema operativo. Proprio Zuckerberg, infatti, negli ultimi giorni ha annunciato che gli occhiali smart saranno la grande piattaforma del futuro, e l’implementazione di Android XR potrebbe dare una marcia in più ai nuovi smart glasses di Meta. Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni, che molto probabilmente arriveranno in tempi brevi.

