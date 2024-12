Usare l’AI costa troppo: Meta punta all’energia nucleare per i suoi server

La continua espansione dell‘intelligenza artificiale ha portato ha costi enormi per l’energia elettrica che alimenta i server che rendono possibili i calcoli, per questo motivo qualcuno sta già cercando nuove strade. Meta, per esempio, ha annunciato un piano per integrare l’energia nucleare nel proprio mix energetico con l’obiettivo di sostenere la crescita tecnologica e i propri obiettivi di sostenibilità.

I server per l’AI consumano troppa energia elettrica: per Meta la soluzione è il nucleare

Crediti: Meta

Le innovazioni tecnologiche, inclusa l’intelligenza artificiale, richiedono una maggiore disponibilità di energia affidabile e pulita, che sta pian piano diventando sempre più costosa da reperire. Per questo motivo Meta sembra aver deciso di puntare in modo molto forte sull’implementazione dell’energia nucleare per fornire l’alimentazioni necessarie per server e data center.

Entro il 2030, Meta vorrebbe aggiungere da 1 a 4 gigawatt di energia nucleare per i suoi server negli Stati Uniti, e per realizzare questa visione ha indetto una “request for proposals” (RFP) per individuare sviluppatori in grado di realizzare questi progetti. Il progetto richiederà tempi lunghi e il superamento di normative nettamente più stringenti, nonché un importante investimento iniziale per l’azienda di Zuckerberg.

