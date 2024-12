MediaTek Dimensity 8400 sarà “all big”: il SoC mid-range più potente di sempre?

Aggiornamento 11/12: nuovi dettagli tecnici sulle specifiche del MediaTek Dimensity 8400, li trovate nell’articolo.

Il fatto che trapelino specifiche tecniche del genere per il futuro MediaTek Dimensity 8400 ci fa capire quanto sia cambiata l’industria dei System-on-a-Chip. C’era una volta un’epoca in cui i chipmaker dovevano calibrare bene la potenza dei semiconduttori che producevano o rischiavano di ritrovarsi fra le mani dei microchip tanto performanti quanto inutilizzabili a causa della loro scarsa efficienza. Per esempio la serie Helio X, che costrinse proprio MediaTek ad abbandonare le CPU deca-core a causa dello sbilanciamento fra prestazioni e consumi.

MediaTek Dimensity 8400: specifiche svelate, mai vista una CPU così in questa fascia

In tal senso, il cambiamento è avvenuto col MediaTek Dimensity 9300. Fino a quel momento, tutti i SoC al mondo utilizzavano processori con tre tipologie di core: ad alte, medie e basse prestazioni. Questa configurazione era la più indicata, dando modo a smartphone e tablet di usare differenti componenti hardware della CPU a seconda del compito da svolgere. Col Dimensity 9300, MediaTek ha introdotto la cosiddetta CPU All Big Core, cioè il primo SoC mobile il cui processore utilizzava solamente core ad alte e medie prestazioni, abbandonando quelli a basse prestazioni.

Il concetto è stato ribadito col recente Dimensity 9400, ma i tempi sembrerebbero maturi affinché MediaTek lo porti anche nella fascia mid-range col suddetto Dimensity 8400. Lo svela il leaker Digital Chat Station: realizzato da TSMC a 4 nm, il SoC sarebbe il primo ad avere un’architettura della CPU con soli core Cortex-A725, laddove l’attuale Dimensity 8300 ne ha una sia con core Cortex-A715 che Cortex-A510. Sarebbe formata da 1 core Cortex-A725 a 3,25 GHz, 3 core Cortex-A725 a 3 GHz e core Cortex-A725 a 2,1 GHz. Per la gestione della componente grafica, avrebbe la stessa GPU ARM Immortalis-G925 che troviamo a bordo del top di gamma Dimensity 9400, forse con un numero inferiore di core.

Questo salto generazionale gli permetterebbe di raggiungere un punteggio Antutu attorno agli 1,7/1,8 milioni, risultati che lo porrebbero sopra agli 1,6 milioni dello Snapdragon 8 Gen 2 e vicino ai 2 milioni dello Snapdragon 8 Gen 3. Il Dimensity 8300 venne annunciato nel novembre 2023, perciò ci aspettiamo che non manchi molto alla presentazione del suo successore, il cui esordio è atteso a bordo di smartphone Xiaomi, visto la presenza della sua sigla “MT6899” all’interno del codice di HyperOS.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le