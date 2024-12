Linee verdi sul display: OnePlus conferma la garanzia a vita (e controlli più rigidi)

La compagnia di Pete Lau ha ri-lanciato un’importante iniziativa, volta a risolvere definitivamente (si spera) uno dei problemi più gravi del mondo degli smartphone. Tramite un nuovo programma, OnePlus si impegna a migliorare i controlli relativi ai propri pannelli e al contempo ribadisce la garanzia a vita per gli smartphone colpiti dal problema delle linee verdi sul display. Una grande iniziativa, ma che purtroppo non riguarderà tutti.

OnePlus ha lanciato il programma Green Line Worry-Free Solution: garanzia a vita contro le linee verdi sul display, ma non per tutti

Crediti: OnePlus

L’annuncio arriva da parte della divisione indiana di OnePlus e al momento non è dato di sapere se questa nuova politica sarà estesa anche agli altri paesi. In realtà la garanzia a vita per gli smartphone OnePlus con il problema delle linee verdi sul display non è una novità: già ad agosto dello scorso anno è arrivato un primo annuncio mentre ora è completamente ufficiale, ed è riportato anche del forum della Community di OP. Non è tutto: la compagnia asiatica ha lanciato un vero e proprio programma chiamato Green Line Worry-Free Solution, che si muoverà su tre fronti differenti.

Introduzione dell’innovativo PVX Enhanced Edge Bonding Layer per tutti i display AMOLED di OnePlus: si tratta di un nuovo strato protettivo caratterizzato da un materiale noto per la sua resistenza eccezionale agli agenti atmosferici e alle sostanze chimiche (il PVX, appunto). Questo crea una barriera superiore che rallenta l’intrusione di ossigeno e di umidità, per una maggiore resistenza.

per tutti i display AMOLED di OnePlus: si tratta di un nuovo strato protettivo caratterizzato da un materiale noto per la sua resistenza eccezionale agli agenti atmosferici e alle sostanze chimiche (il PVX, appunto). Questo crea una barriera superiore che rallenta l’intrusione di ossigeno e di umidità, per una maggiore resistenza. Dei controlli di qualità ancora più rigorosi : ogni dispositivo OnePlus è sottoposto ad oltre 180 test che simulano condizioni esterne e permettono di effettuare controlli delle prestazioni elettriche e strutturali, dell’invecchiamento ambientale e non solo. Ora i test diventeranno più rigidi, estendendo la durata degli stessi.

: ogni dispositivo OnePlus è sottoposto ad oltre 180 test che simulano condizioni esterne e permettono di effettuare controlli delle prestazioni elettriche e strutturali, dell’invecchiamento ambientale e non solo. Ora i test diventeranno più rigidi, estendendo la durata degli stessi. Infine, garanzia a vita per gli smartphone OnePlus con linee verdi sul display: ora parte integrante della politica del brand, valida sull’ultimo OnePlus 13 e tutti i modelli più vecchi con display AMOLED.

Come sottolineato poco sopra, resta da vedere se quest’ultima novità troverà spazio anche in altri paesi oltre l’India. Questa non è la prima volta che un’iniziativa simile è limitata al paese asiatico: anche nel caso dei display con linee verdi di Samsung l’azienda ha introdotto una soluzione di questo tipo, ma ancora una volta arriva da Samsung India. Speriamo che questo fenomeno (che colpisce anche altri brand) possa trovare una risoluzione definitiva: intanto sono nati anche dei dispositivi in grado di riparare gli schermi OLED con linee verdi, ennesimo segno di quanto sia effettivamente diffuso il problema.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le