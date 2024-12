iOS 19 e iPadOS 19: c’è già la lista di iPhone e iPad che riceveranno l’aggiornamento

Mancano ancora parecchi mesi al debutto della nuova interfaccia di Apple, eppure ecco fare capolino un primo elenco di dispositivi supportati. Si tratta della lista di iPhone e iPad che riceveranno l’aggiornamento ad iOS 19 e iPadOS 19, frutto di un’indiscrezione e da prendere con cautela.

Quali iPhone e iPad si aggiorneranno a iOS 19 e iPadOS 19: spunta una lista di dispositivi

Il debutto di iOS 19 e iPadOS 19 è previsto tra settembre ed ottobre 2025: ci separano ancora parecchi mesi dall’uscita della nuova incarnazione del software di Cupertino, eppure ecco che già si parla di iPhone e iPad supportati. Secondo la fonte, l’elenco arriverebbe addirittura dall’interno; ovviamente, vista la finestra temporale così ampia, è bene prendere il tutto come un rumor, in attesa di ulteriori “conferme”. Di seguito la lista degli iPhone che dovrebbero ricevere l’aggiornamento a iOS 19.

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2° generazione e superiori)

Come i più attenti avranno già notato, a quanto pare Apple non avrebbe intenzione di tagliare alcun modello, similmente a quanto avvenuto con il passaggio all’attuale iOS 18. Passando invece agli iPad, ecco il presunto elenco di dispositivi che dovrebbero ricevere l’update ad iPadOS 19: in questo caso le cose andrebbero leggermente peggio perché dovrebbero essere lasciati fuori iPad di 7° generazione e iPad Pro 2017.

iPad Pro 11 (dal 2018 in poi)

iPad Air (3° generazione e superiori)

iPad (7° generazione e superiori)

iPad mini (5° generazione e superiori)

