Threads e l’integrazione con ActivityPub e Fediverse: adesso è possibile seguire gli utenti

Quando Meta ha annunciato l’arrivo di Instagram Threads, il nuovo social network che prova a rivaleggiare con quello che una volta era chiamato Twitter, una delle funzionalità più importanti è sembrata essere proprio l’utilizzo di ActivityPub e la possibilità di una integrazione con il Fediverse e Mastodon per creare un social completamente interconnesso. Sono passati 6 mesi dall’annuncio, ma questa funzionalità non è stato ancora implementata del tutto: per fortuna, adesso, abbiamo una roadmap.

Il 2024 sarà un anno molto importante per l’integrazione di Instagram Threads nel Fediverse

Crediti: Instagram

Tom Coates, giornalista di PlasticBag, negli ultimi giorni ha realizzato un’intervista con il team di Meta che ha dato i natali a Threads, chiedendo ovviamente informazioni anche sul futuro del social network e piani relativi alla decentralizzazione con l’integrazione completa integrazione nel Fediverse. Le risposte, seppur non proprio esaustive, hanno offerta la possibilità di delineare una roadmap per lo sviluppo.

Dicembre 2023 : gli utenti di Threads hanno la possibilità di rendere visibili i loro post anche nei client di Mastodon, ma la risposte a questi post non saranno visibili nell’app di Meta.

: gli utenti di Threads hanno la possibilità di rendere visibili i loro post anche nei client di Mastodon, ma la risposte a questi post non saranno visibili nell’app di Meta. Inizio 2024 (Parte 1) : il conteggio dei like sarà combinato tra gli utenti di Mastodon e Threads.

: il conteggio dei like sarà combinato tra gli utenti di Mastodon e Threads. Inizio 2024 (Parte 2) : le risposte ai post inviate tramite i server di Mastodon saranno visibili in Threads.

: le risposte ai post inviate tramite i server di Mastodon saranno visibili in Threads. Fine 2024 : un’esperienza mista tra Fediverse e Threads dove gli utenti dei due social network potranno seguirsi a vicenda, rispondere ai post e mettere like.

: un’esperienza mista tra Fediverse e Threads dove gli utenti dei due social network potranno seguirsi a vicenda, rispondere ai post e mettere like. Da annunciare: completa integrazione nel Fediverse ed interoperabilità tra Mastodon e Threads.

Il 2024, quindi, si preannuncia essere piuttosto importante per Threads e il suo futuro: stiamo per assistere davvero alla nascita di un social network interoperabile? Lo scopriremo soltanto nei prossimi mesi.

Aggiornamento 22/03: al via la beta negli Stati Uniti

Crediti: Adam Mosseri

Adam Mosseri, capo di Instagram, ha annunciato su Threads il rollout della versione beta dell’integrazione del nuovo social network all’interno del Fediverse. A partire da oggi, gli utenti negli Stati Uniti con più di 18 anni e con un profilo pubblico possono partecipare a un test che consente di condividere i loro post con il Fediverse. Gli utenti non saranno ancora in grado di vedere le risposte o i follower dalle altre federazioni, ma potranno vedere il numero totale di “Mi piace”. Per attivare la condivisione su Fediverse, è necessario recarsi in “Impostazioni account” ed attivare la voce “Condivisione Fediverse”.

Aggiornamento 05/12: arriva la possibilità di seguire gli utenti nel Fediverse

Crediti: Adam Mosseri @ Threads

Adam Mosseri, capo della divisione Instagram di Meta, ha annunciato oggi l’arrivo di una importante funzionalità per Threads che compie l’ennesimo passo verso l’integrazione nel Fediverse (seppur con delle limitazioni). A partire da oggi, infatti, gli utenti di Threads potranno seguire quelli iscritti agli altri social presenti nel Fediverse, come per esempio quelli di Mastodon.

Questa funzionalità consente di visualizzare post e notifiche sui profili, ma non nel feed principale: in questa versione beta, infatti, l’integrazione è ancora limitata unicamente alle pagine profilo. Bisognerà probabilmente attendere il 2025 inoltrato per vedere un funzionamento completo di Threads all’interno del Fediverse.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le