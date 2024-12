ILIFE G9 ora a 69€: il robot aspirapolvere più economico del Cyber Monday!

Il Black Friday è ormai terminato, ma c’è ancora un giorno per accaparrarsi le ultime offerte del celebre venerdì nero: il Cyber Monday è dedicato principalmente ai prodotti tech e tra questi ecco il miglior robot aspirapolvere, dal rapporto qualità/prezzo imbattibile. ILIFE G9 è economico ma non si fa mancare nulla, con tanto di spedizione gratis!

ILIFE G9 è il robot aspirapolvere economico da comprare al Cyber Monday: ora in offerta con Coupon a soli 69€

Crediti: ILIFE

Il prezzo del robot aspirapolvere ILIFE G9 scende a 69,9€ riscattando il coupon “NNNPL112305“: l’occasione arriva da Geekbuying, con spedizione gratuita direttamente dai magazzini europei dello store. Nonostante il prezzo super abbordabile si tratta di un prezioso alleato per chi cerca un assistente nelle pulizie. Il dispositivo è un modello 2 in 1, aspirapolvere e lavapavimenti; ha una potenza di aspirazione di 3.000 PA, un contenitore per l’acqua da 200 ml e varie modalità di pulizia. Supporta i comandi vocali tramite Alexa e Google Home e può essere gestito comodamente tramite l’app per smartphone. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

