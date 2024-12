Dopo il flop di AI Pin, Humane ci riprova: vuole portare l’AI ovunque con un nuovo OS

AI Pin realizzato da Humane è stato tra i primi gadget indossabili ad utilizzare in modo del tutto nuovo l’intelligenza artificiale, non riuscendo però a portare a casa il risultato. Dopo il flop, però, la compagnia statunitense ha deciso di riprovare a ri-utilizzare quanto di buono fatto con il gadget proponendo il software che lo alimentava sottoforma di sistema operativo completo, che gli altri sviluppatori potranno utilizzare per la loro implementazione dell’AI nei gadget.

Humane CosmOS: il software di AI Pin diventa un sistema operativo

Crediti: Humane

CosmOS è un nuovo sistema operativo sviluppato da Humane in grado di portare l’intelligenza artificiale su qualsiasi dispositivo intelligente, come per esempio gli smartphone, gli speaker, le TV e addirittura le automobili. Questo nuovo OS è attualmente in fase di progettazione e sviluppo, ma la startup americana ha condiviso un primo filmato in cui mostra quello di cui potrebbe essere capace il sistema operativo con AI.

Nel video, per esempio, un uomo parla con l’assistente vocale alimentato da CosmOS nella sua auto per alzare la temperatura del riscaldamento a casa ed avere informazioni in merito all’imminente arrivo degli ospiti. L’OS potrà anche fornire informazioni sulle ricette da cucinare, oppure in TV ottenere dettagli su quello che si sta vedendo, come quanti goal ha segnato il calciatore inquadrato.

Ovviamente si tratta di prototipi mostrati a scopo illustrativo, quindi non tutte le funzioni viste nel filmato potrebbero essere disponibili al lancio del sistema operativo o anche in seguito. Gli sviluppatori di dispositivi e gadget, però, potranno implementare CosmOS grazie ad un SDK dedicato, ma tuttavia non è ancora disponibile per il download.

