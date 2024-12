Huawei pensa ai tuoi regali di Natale: tante offerte imperdibili, omaggi ed un Coupon Esclusivo!

Il tempo dei regali è arrivato e grazie a Huawei Store è tempo di sconti ed occasioni imperdibili: fino al 26 dicembre sono attive le offerte di Natale, con accessori tech, notebook, cuffie e non solo. Edizioni speciali, regali, bundle da prendere al volo ed un Extra Sconto del 10% grazie al nostro Coupon Esclusivo!

Arrivano le offerte Huawei per i tuoi regali di Natale tech: tante occasioni imperdibili dallo store ufficiale

Lo store ufficiale Huawei ha dato il via alle offerte per i tuoi regali di Natale: scegli un prodotto dell’ecosistema del brand, risparmia e ricevi anche un omaggio! Durante il periodo promozionale per la maggior parte dei prodotti è possibile riceverne un altro in regalo (con l’acquisto del primo) mentre per alcuni articoli, acquistandone due il secondo avrà uno sconto. Le offerte sono davvero tante è c’è anche la possibilità di un risparmio aggiuntivo: con il nostro Coupon Esclusivo “AGIZXMAS10” ricevi un Extra Sconto del 10%. Il codice va applicato nell’apposito campo, direttamente nella pagina del carrello, e può essere riscattato con tutti gli acquisti nello store.

Quello dei doni di Natale è un momento prezioso: un regalo fatto con il cuore dimostra amore, cura ed attenzione, e con un prodotto Huawei l’effetto Wow è assicurato. Ci sono tantissime soluzioni tra cui scegliere: smartwatch (per gli amanti del tech e per i più sportivi), portatili, tablet, cuffie e smartphone. Un ecosistema completo a tutto tondo, che ti proietta nel futuro: Huawei è qualità ed eleganza, con dispositivi all’avanguardia e dotati delle tecnologie più recenti.

Huawei Watch GT 5 e Watch GT 5 Pro sono gli ultimi indossabili del brand cinese, protagonisti anche di un nostro confronto: elegantissimi e ricchi di funzionalità legate alla salute e al fitness. I due smartwatch presentano una scocca ottagonale, per un design atipico ma dall’impatto stiloso: un look iconico, sia nelle versioni con cinturini pregiati che nelle varianti più sportive. Ovviamente non mancano materiali premium ed un corpo impermeabile: la cassa è in nanocristali di ceramica oppure lega di titanio, mentre la scocca è certificata IP69K e ATM5. Tanta autonomia, GPS integrato e tante funzionalità per i tuoi allenamenti e per tenere sott’occhio i valori legati alla salute.

Cerchi un portatile top per te o per i tuoi cari? Huawei MateBook 14 Core Ultra è imperdibile grazie alle offerte di Natale: parliamo di un modello premium equipaggiato con un processore Intel Core Ultra U5-125H, con memorie da 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD. La produttività sale alle stelle grazie al display touch OLED 2.8K ad altro refresh rate (ultra nitido, a 120 Hz, con un rapporto di contrasto ineguagliabile e colori brillanti). Anche in questo caso parliamo di una soluzione elegante, dotata di una scocca metallica sottile e leggera (per la massima portabilità, senza rinunciare allo stile).

Le offerte di Natale targate Huawei Store continuano: dai un’occhiata alla pagina dedicata all promo, in modo da non perdere l’occasione di risparmiare sul meglio della tecnologia del brand. Ricorda di applicare il Coupon Esclusivo “AGIZXMAS10” per ottenere uno sconto del 10%, valido anche su prodotti già scontati. Di seguito trovi una selezione di offerte imperdibili, che comprendono anche bundle e regali!

