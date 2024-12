Huawei Mate XT 2 si farà: cosa aspettarsi dal prossimo tri-pieghevole

Il fatto che esista Huawei Mate XT è per certi versi sorprendente. Per un’azienda nella posizione di Huawei, cioè impedita dal poter operare con l’occidente, realizzare un qualcosa di così pionieristico non era per niente scontato, anzi. Tuttora è l’unica compagnia a poter annoverare uno smartphone del genere nel suo catalogo, sia che si parli di Cina che di resto del mondo, e adesso si parla già di quello che sarà il suo secondo tri-pieghevole.

Huawei sarebbe già al lavoro sul suo secondo smartphone tri-pieghevole

Mate XT – Crediti: Huawei

A parte Huawei, le altre aziende che operano nell’industria degli smartphone pieghevoli sono principalmente Samsung, Google, Motorola, Honor, OPPO e vivo. Di tutte queste, nessuna si è ancora cimentata nell’impresa di commercializzare un tri-pieghevole, limitandosi a esplorarne le possibilità in fase prototipale. E mentre i competitor stanno a guardare, Huawei l’ha fatto e si starebbe preparando a bissare il suo traguardo, pianificando quello che potrebbe chiamarsi Huawei Mate XT 2.

Il suo esordio sarebbe previsto nel corso già del 2025, secondo il leaker cinese Smart Pikachu su Weibo, e si prospetta un prodotto che dovrebbe migliorarsi perlopiù sotto il profilo costruttivo. Come visto nel test di resistenza, Huawei Mate XT è tutt’altro che uno smartphone resistente, vista la sua natura estremamente pieghevole. Non sarà facile migliorarlo, visto che lo stato attuale degli schermi pieghevoli comporta materiali plastici facilmente rovinabili, anche se potrebbe esserci qualche sorpresa a tema Huawei Kunlun Glass.

Nell’attesa di scoprirlo, sappiamo che a inizio 2025 Huawei Mate XT dovrebbe arrivare in Europa; nel mentre, Samsung e Motorola non starebbero a guardare e si starebbero apprestando a fare altrettanto.

