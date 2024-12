Kirin 9020 svelato: quant’è potente il SoC di Huawei Mate 70

È successo di nuovo: è avvenuta la presentazione della serie Huawei Mate 70, e ancora una volta la compagnia non ha proferito parola sul Kirin 9020. Il suo stesso nome non compare da nessuna parte in veste ufficiale: non c’è sul sito di Huawei, non c’è in nessun comunicato dell’azienda ed è invece stato rivelato dalle app di analisi dell’hardware per smartphone. Informazioni che fortunatamente non si fermano al mero nome ma che si spingono nelle specifiche tecniche: vediamo quali sono.

Huawei Mate 70 e Kirin 9020, ecco i dettagli del nuovo System-on-a-Chip

Premessa: a quanto pare, il modello base Huawei Mate 70 non è alimentato dal Kirin 9020 bensì dal Kirin 9010, lo stesso lanciato sui modelli più avanzati della serie Huawei Pura 70. Il nuovo SoC è quindi presente su Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ e Mate 70 RS Ultimate Design, non ne conosciamo con esattezza il processo produttivo ma si presume venga fabbricato da SMIC sul nodo a 7 nm.

Quello che sappiamo, grazie alle suddette app, sono i dati del processore, che ancora una volta è una CPU 8-core che simula il suo essere a 12-core tramite tecnologia di hyperthreading; la struttura tri-cluster è composta da 1 core a 2,5 GHz, 3 core a 1,8 GHz e 4 core a 1,55 GHz, ed è graficamente coadiuvata dalla GPU Huawei Maleeon 920 a 840 MHz.

Secondo Huawei, grazie anche al Kirin 9020 le prestazioni sono “migliorate del 40% rispetto a Mate 60“, e in precedenza in rete si parlava di un SoC che sarebbe stato in linea o meglio di Snapdragon 8+ Gen 1 e Dimensity 9200. Ma all’atto pratico? Prendendo in esame il test di Antutu, il punteggio che si ottiene è di circa 1,2 milioni, risultato ben inferiore ai 2,7 milioni che lo Snapdragon 8 Elite restituisce su Xiaomi 15 Pro. Lo scarto minore lo si ha nelle performance delle memorie (+21,5%), mentre va decisamente peggio nella potenza grafica, dove l’Adreno di Qualcomm riesce a surclassare quella di Huawei del +338%.

Passando al test del processore compiuto dalla piattaforma di GeekBench, il punteggio del Kirin 9020 su Huawei Mate 70 Pro+ è pari a 1.167/4.663 punti. Sempre a confronto con la CPU dello Xiaomi 15 Pro, il paragone non è lieve, dando ragione alla configurazione della rivale che può vantare una CPU più potente (almeno in questo test sintetico) del +161% in single-core e +100% in multi-core.

