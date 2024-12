Huawei FreeClip ora in versione Rose Gold: elegantissime, subito con 30€ di sconto

Con l’annuncio di Mate X6 Global (versione internazionale del nuovo pieghevole del colosso cinese) si è aperto un mondo per l’ecosistema del brand. Sono state svelate tante novità in arrivo e tra queste anche l’inedita colorazione Rose Gold dedicata a Huawei FreeClip. Ora la nuova versione delle prime TWS open era di Huawei arriva in Italia, subito disponibile e già a prezzo scontato (ma solo per un periodo limitato di tempo).

Huawei FreeClip nella colorazione Rose Gold debuttano in Italia: cosa cambia e prezzo

Crediti: Huawei

Le TWS Huawei FreeClip sono state lanciate qualche tempo fa e subito hanno suscitato l’apprezzamento del pubblico: si tratta dei primi auricolari true wireless della compagnia realizzata in formato open ear. Niente cuffiette invadenti o che scivolano via dall’orecchio, ma una soluzione pensata per offrire tanta qualità a livello di audio, con una vestibilità confortevole e senza isolare l’utente dall’ambiente circostante. Le FreeClip sono dotate dell’esclusivo design C-Bridge, una caratteristica che funge sia da clip che da connettore; la struttura è ergonomica e raffinata ed ora il look diventa ancora più elegante.

La nuova colorazione Rose Gold rende le Huawei FreeClip ancora più stilose: una tonalità accattivante con una delicata sfumatura di rose, abbinata a sottili riflessi dorati. Insomma, il regalo premium perfetto! Questa nuova versione debutta in Italia al prezzo di 199€ su Huawei Store: è possibile ottenere uno sconto di 30€ al momento dell’acquisto, ma solo fino al 28 gennaio.

