Honor Magic 7 RSR Porsche Design ufficiale: perché costa così tanto

La partnership fra Honor e Porsche prosegue e ci porta la creazione di Honor Magic 7 RSR Porsche Design, la nuova iterazione del top di gamma più avanzato della compagnia cinese. Come i suoi predecessori, infatti, ha un costo di vendita particolarmente elevato, così come la scheda tecnica più completa che si possa trovare fra quelle offerte da Honor.

Honor collabora nuovamente per la realizzazione del top di gamma Magic 7 RSR Porsche Design

Crediti: Honor

Per differenziarlo dalla variante Pro “semplice”, Honor Magic 7 RSR Porsche Design presenta un’estetica a sé stante, accantonando il modulo rotondo in favore di una fotocamera esagonale. Al suo interno troviamo una configurazione invariata da 50+50+200 MP con apertura variabile f/1.4-2.0 e OIS, ultra-grandangolare f/2.0 da 122° e teleobiettivo periscopico con zoom 3x la cui apertura migliora da f/2.6 a f/1.9. C’è però un’aggiunta, ovvero l’autofocus LiDAR da 1.200 punti, mentre ritroviamo frontalmente la 50 MP con doppio sensore per il riconoscimento facciale 3D.

Misura 162,7 x 77,1 x 8,8 mm, pesa 228 grammi e integra uno schermo OLED da 6,8″ Full HD+ (2.800 x 1.280 pixel) con refresh rate LTPO 1-120 Hz, PWM Dimming a 4.320 Hz, luminosità fino a 5.000 nits, sensore ID ottico integrato e protezione Honor King Kong. La configurazione hardware si basa sullo Snapdragon 8 Elite, alimentata da una 5.850 mAh con ricarica rapida 100W e wireless 80W con chip Honor E2 per monitorare batteria e carica.

Con certificazione IP68/69 e speaker stereo, il sistema operativo Android 15 con MagicOS 9.0 e intelligenza artificiale MagicAI, la connettività è anch’essa invariata con dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 3.2 Gen1, GPS a tripla frequenza, sensore IR ma c’è l’aggiunta del chip Honor C2 per migliorare le prestazioni di rete, e non manca la connettività satellitare bidirezionale.

Nelle due colorazioni Provence Purple per Porsche Taycan 4S e Agate Gray per Porsche 911, Honor Magic 7 RSR Porsche Design viene venduto in Cina al prezzo di 7.999 CNY (1.054€) per la variante da 16/512 GB, salendo a 8.999 CNY (1.186€) per quella top da 24 GB/1 TB.

