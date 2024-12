Honor Magic 7 RSR Porsche Design, data ufficiale: immagini e specifiche

Come avvenuto nella scorsa generazione, ci sarà anche Honor Magic 7 RSR Porsche Design ad arricchire la proposta premium di quello che una volta era il sub-brand di Huawei. Abbiamo avuto modo di scoprire Magic 7 e Magic 7 Pro lo scorso ottobre, due modelli che in precedenza vennero seguiti dalle varianti Ultimate e quella in collaborazione col brand automobilistico. Quello Ultimate potrebbe essere stato tagliato via dal catalogo, mentre adesso quello co-firmato da Porsche ha una data ufficiale di presentazione.

Abbiamo la data di presentazione ufficiale di Honor Magic 7 RSR Porsche Design

Crediti: Honor

È fissato al 23 dicembre il giorno in cui vedremo annunciato Honor Magic 7 RSR Porsche Design, con un evento in Cina che ci farà scoprire tutte le sue novità. Rispetto a Magic 7 Pro, avrà un’estetica differente capitanata dal vistoso modulo fotografico, posizionato al centro di una scocca segnata da una linea perpendicolare al centro.

Nelle due colorazioni Provence Purple e Onyx Grey pensate all’interno dello studio Porsche Design di Stoccarda, vanterà anche e soprattutto una scheda tecnica più avanzata. Si parla di uno schermo OLED da 6,8″ 2K con tecnologia LTPO 1-120 Hz fino a 5.000 nits, certificazione IP68/69, chipset Snapdragon 8 Elite, memorie da 24 GB di RAM, 512 GB e 1 TB di ROM, batteria da 5.850 mAh con ricarica 100W e wireless 80W, Android 15 con MagicOS 9.0 e fotocamera da 50+50+200 MP con apertura variabile e teleobiettivo periscopico.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le