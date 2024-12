Diventa un Magic Insider e ricevi fantastici sconti sulla serie Honor Magic 7!

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, le prime settimane dell’anno vedranno il debutto dei nuovi smartphone della serie Magic. Lo store ufficiale ha iniziato a scaldare i motori in vista del debutto di Honor Magic 7 Pro e Magic 7 Lite e ora andiamo a scoprire più da vicino quali sono le iniziative dedicate. Inoltre non perdere la possibilità di diventare un Magic Insider!

Honor Magic 7 Pro e Magic 7 Lite stanno arrivando: ecco come risparmiare sull’acquisto della nuova serie e come diventare un Magic Insider

Crediti: Honor

I nuovi smartphone della famiglia Honor Magic 7 non hanno ancora una data di presentazione ufficiale, ma il lancio non sembra poi così lontano. Il sito ufficiale ha dato il via ad alcune iniziative interessanti che ti permettono di mettere le mani sui nuovi modelli con un corposo sconto, ma i vantaggi non finiscono qui. Il lancio della serie è previsto per il mese di gennaio 2025: mancano ancora varie settimane, ma è già possibile risparmiare! Basta iscriverti alla newsletter per ricevere un buono sconto di 200€ per Honor Magic 7 Pro, il top di gamma di ultima generazione. Inoltre l’iscrizione ti dà la possibilità di provare a vincere 1 dei 5 coupon da 1000€ (validi sempre per il nuovo flagship). Per saperne di più e per iscriverti alla newsletter basta dare un’occhiata a questa pagina.

Crediti: Honor

Le occasioni continuano, ma solo per i veri fan di Honor. Sono aperte le iscrizioni al programma Magic Insider: si tratta di un’esperienza unica, dedicata agli amanti del mondo tech. Infatti iscrivendoti al programma puoi provare prima di chiunque altro i prodotti Honor: con Magic Insider puoi avere accesso in anteprima (e per un periodo di tempo limitato) ai prodotti dell’ecosistema del brand e vale sia per gli appassionati (già clienti) che per gli utenti che si approcciano all’azienda per la prima volta. Per iscriverti basta compilare l’apposito questionario presente in questa pagina. Ovviamente il programma è dedicato alla prova dei nuovi modelli della serie Magic 7 e i partecipanti verranno selezionati dalla stessa divisione italiana di Honor.

