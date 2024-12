Honor GT ufficiale: il nuovo Gaming Phone sfida i grandi e costa pochissimo

Nel corso degli anni, il brand cinese ha sempre proposto un suo smartphone da gaming economico e – come da tradizione – ecco fare capolino anche l’ultima aggiunta alla serie. In realtà, visto il nome, sembra più “una prima volta”, come se l’azienda avesse deciso di optare per un reset. Honor GT è ufficiale ed arriva con specifiche tecniche ed un look da gaming phone, ad un prezzo accessibile (per ora solo in Cina).

Honor GT: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo gaming phone tra specifiche tecniche, prezzo e uscita | Ufficiale

Crediti: Honor

Il design di Honor GT è semplice ed essenziale, con delle linee ed elementi che rimandano al mondo dei gaming phone ma senza i tipici eccessi della categoria. Sobrio e stiloso, il nuovo dispositivo monta uno schermo AMOLED da 6,7″ a 120 Hz, con una luminosità di picco fino a 4.000 nit e funzionalità AI che migliorano le performance visive durante i giochi. C’è un lettore d’impronte sotto il display mentre le dimensioni sono contenute (lo spessore è di appena 7,7 mm). Per mantenere il prezzo accessibile le specifiche tecniche di Honor GT fanno affidamento sullo Snapdragon 8 Gen 3, ex-chipset di punta targato Qualcomm. Il software a bordo è MagicOS 9 con Android 15 mentre lato autonomia c’è un’unità da 5.300 mAh con ricarica rapida da 100W. Le funzioni AI abbracciano tutti gli aspetti del dispositivo, non solo display e gaming: comprendono anche l’efficienza energetica, le foto, il riconoscimento facciale e non solo.

Crediti: Honor

Il comparto fotografico è basato sul sensore Sony IMX906 da 50 MP con OIS, accompagnato da un ultra-grandangolare/macro e da una selfie camera da 16 MP. Chiudiamo con un’innovazione lato raffreddamento: il gaming phone monta un sistema al liquido con camera di vapore Waterfall 3D, con un design capillare che simula il ciclo di dissipazione del calore in natura. Il tutto è migliorato ulteriore dalla presenza di un gel termico conduttivo ad alte prestazioni.

Il prezzo di Honor GT parte da circa 287€ al cambio attuale: una cifra particolarmente ghiotta per mettere le mani su un gaming phone che non si fa mancare nulla. Speriamo che questa sorta di reset della serie possa portare ad un’apertura anche a livello Global. Intanto vi lasciamo con tutte le configurazioni disponibili e i prezzi e segnaliamo le ultime novità del brand: le serie Honor 300 e Magic 7!

12/256 GB – 2.199 CNY (287€)

16/256 GB – 2.399 CNY (313€)

12/512 GB – 2.599 CNY (340€)

16/512 GB – 2.899 CNY (379€)

16 GB/1 TB – 3.299 CNY (431€)

Honor GT – Scheda tecnica

dimensioni di 161 x 74,2 x 7,7 mm per un peso di 196 grammi

certificazione IP65

display flat AMOLED a 10 bit da 6,7″ Full HD+ (2.664 x 1.200 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 3.840 Hz e luminosità di picco fino a 4.000 nit

a da (2.664 x 1.200 pixel), refresh rate a , PWM Dimming a 3.840 Hz e luminosità di picco fino a 4.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 5.514 mm 2

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

+ 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520) GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria 5.300 mAh con ricarica da 100W

con ricarica da fotocamera da 50 + 12 MP (f/1.95-2.2) con IMX906, OIS, ultra-grandangolare (112°) e macro 2,5 cm

(f/1.95-2.2) con IMX906, OIS, ultra-grandangolare (112°) e macro 2,5 cm selfie camera da 16 MP (f/2.45)

(f/2.45) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C 2.0, sensore IR

Android 15 sotto forma di MagicOS 9

