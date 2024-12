Google potenzia la ricerca con l’intelligenza artificiale: in arrivo la nuova AI Mode

L’intelligenza artificiale generativa è sempre più importante per le grandi aziende, con le implementazioni che ormai sono disponibili praticamente in qualsiasi servizio online. Anche la ricerca sul web sta iniziando a beneficiare delle capacità dell’AI e Google non sembra essere intenzionata a lasciarsi sfuggire questa occasione per potenziare il suo motore di ricerca: in arrivo sull’app mobile ufficiale, infatti, ci sarebbe una nuova modalità di ricerca con intelligenza artificiale.

AI Mode: con l’app di Google la ricerca si effettua con l’intelligenza artificiale

Gli esperti di 9to5Google, analizzando l’ultima versione beta dell’app di Google per Android, hanno scovato nuovi riferimenti ad una inedita modalità di ricerca che potrebbe essere completamente alimentata dall’intelligenza artificiale. Nel codice sorgente questa nuova opzione viene chiamata “AI Mode” e permette di effettuare delle ricerche sul web con testo, voce e immagini, ottenendo risposte ed approfondimenti direttamente tramite l’AI (presumibilmente con un’integrazione diretta di Gemini).

L’AI Mode, quindi, potrebbe essere una nuova tab nell’app ufficiale di Google che integri fondamentalmente le peculiarità di Gemini Live, con la possibilità di offrire una ricerca colloquiale a cui possono seguire vere e proprie discussioni e approfondimenti. Questa potrebbe essere una delle nuove funzionalità di Gemini 2, la cui presentazione sembra essere ancora prevista per il mese di dicembre.

Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni direttamente da Google, per scoprire quali novità possano essere introdotte sul motore di ricerca più utilizzato al mondo.

