Babbo Natale sta arrivando: seguilo in diretta e scopri dov’è con l’app di Google!

Come ogni vigilia di Natale, il momento più atteso da tutti i bambini è sicuramente l’arrivo di Babbo Natale, ma da qualche anno è ormai possibile seguire il viaggio del celebre nonnino dalla barba bianca in diretta grazie ad un’app di Google. Anche per questa vigilia di Natale 2024, per fortuna, è attivo il Santa Tracker di Big G, che chi permette di conoscere sempre la posizione di Babbo Natale e di scoprire il momento esatto in cui passera da casa nostra: un’occasione in più per far felici i bambini con la gioia delle feste.

Dov’è Babbo Natale? Scoprilo subito con Santa Tracker di Google

Crediti: Google

Santa Tracker di Google è finalmente attivo anche per il Natale 2024 e può essere utilizzato sia da PC che da smartphone recandosi direttamente sul sito ufficiale. Per quest’anno, Big G ha pensato anche ad un breve corto animato che mostra un assonnato Babbo Natale alle prese con la preparazione per il viaggio: i veri protagonisti, tuttavia, sono i suoi aiutanti, che lo rimettono in forma per affrontare al meglio la cavalcata in slitta che lo porterà a consegnare regali ai bambini di tutto il mondo.

Il viaggio di Babbo Natale parte alle ore 11:00 del 24 dicembre e tramite Santa Tracker sarà possibile seguire tutti i suoi spostamenti in giro per il mondo, con una panoramica completa dei paesi visitati e quelli ancora da visitare. Si tratta ovviamente di un gioco (ma non diciamolo ai bambini) che però offre un’occasione in più per i più piccoli di tenersi impegnati e aumentare l’hype nell’attesa che arrivino i regali.

Tutto lo staff di GizChina.it coglie questa occasione per augurarvi un felice e sereno Natale!

