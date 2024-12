Pixel 9a, spunta un prototipo: ancora “conferme” per il piccolo della serie

Si torna a parlare di Google Pixel 9a: il piccolo della serie è protagonista di alcune immagini leak, in cui viene mostrato un prototipo recente. Il problema della sicurezza in casa Google continua ad essere più presente che mai, con indiscrezioni che si susseguono senza sosta ad ogni nuova uscita.

Google Pixel 9a protagonista di nuove immagini leak, stavolta con un prototipo recente: facciamo il punto della situazione

Pixel 8a – Crediti: Google

Ancora un leak per Google Pixel 9a, stavolta con nuove immagini di un’unità prototipale: si tratterebbe di una versione ancora più recente e anche in questo caso è possibile scorgere un design differente rispetto a Pixel 8a e Pixel 9. La doppia fotocamera è inserita in un modulo a capsula, affiancato dal flash LED; frontalmente, un ampio schermo con punch hole centrale.

Crediti: X/Twitter

Approfittiamo delle nuove immagini leak dedicate al prossimo flagship economico di Google per fare il punto della situazione sulle specifiche. Pixel 9a dovrebbe offrire lo stesso schermo OLED Actua del modello standard, un’unità da 6,3″ a 120 Hz, probabilmente con luminosità elevata. Ovviamente il cuore pulsante del terminale sarà il Tensor G4, lo stesso SoC dell’intera serie Pixel 9. Si prevedono miglioramenti nella batteria, che salirebbe a 5.000 mAh (ma sempre con ricarica da 18W e non dovrebbe mancare il supporto a quella wireless).

Crediti: X/Twitter

Cambio di rotta per la telecamera: dopo due generazioni (7a e 8a) di Sony IMX787 da 64 MP ora ci sarebbe un modulo da 48 MP, ma non è dato di sapere di quale sensore si tratti. È lecito ipotizzare che ritroveremo la certificazione IP67 o magari Google potrebbe implementare l’impermeabilità IP68 del resto della gamma. Per quanto riguarda il lancio, Pixel 9a potrebbe arrivare in anticipo rispetto al solito, già nel corso del primo trimestre del 2025. Il prezzo, invece, potrebbe non subire aumenti rispetto all’attuale modello Pixel 8a.

Dimensioni / e peso di 186 grammi

Certificazione IP67 o IP68?

o IP68? Display OLED Actua da 6,3″ Full HD+ (2.424 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz e luminosità fino a 2.700 nit di picco, vetro protettivo Gorilla Glass

da (2.424 x 1.080 pixel) con refresh rate a e luminosità fino a 2.700 nit di picco, vetro protettivo Gorilla Glass Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Google Tensor G4 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU a 9 core (1 x Cortex-X4 a 3,1 GHz + 3 Cortex-A720 a 2,6 GHz + 4 Cortex-A520 a 1,92 GHz)

a + 3 Cortex-A720 a 2,6 GHz + 4 Cortex-A520 a 1,92 GHz) GPU Mali-G715 MP7

8 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W e wireless da 7,5W (Qi)

con ricarica rapida da e wireless da 7,5W (Qi) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C 3.2, DisplayPort e speaker stereo

Fotocamera da 48 + 13 MP con OIS e ultra-wide

con OIS e ultra-wide Selfie camera da ?? MP

Sistema operativo Android 15

