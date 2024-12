Anche Google sceglie MediaTek: novità in arrivo per Pixel 10

Nel corso degli anni abbiamo assistito ad importanti evoluzioni per i chip Tensor G di Google, ma quello del prossimo anno segnerà l’ennesimo taglio netto con il passato. Per l’hardware che andrà ad alimentare gli smartphone della serie Pixel 10, infatti, la compagnia di Mountain View avrebbe deciso di adottare un modem nuovo di zecca, più efficiente e più performante, questa volta firmato dagli esperti di MediaTek.

I nuovi Google Pixel 10 avranno un modem MediaTek più attento a batteria e surriscaldamento

Crediti: MediaTek

Stando alle ultime indiscrezioni emerse online, Google starebbe attualmente testando nei prototipi di Pixel 10 il modem T900 di MediaTek: questo modulo per la connettività cellulare 5G (3GPP Release 17) non è stato ancora lanciato ufficialmente sul mercato, ma il debutto potrebbe avvenire proprio con i nuovi smartphone di Big G. I motivi dietro questa scelta riguarderebbero proprio i tanti problemi causati dai modem di Samsung, tra surriscaldamento e performance non eccezionali rispetto alla concorrenza.

Sia i chip Tensor G5 che Tensor G6 potrebbero dottare questa nuova soluzione, anche se al momento si tratta ovviamente di indiscrezioni. Se dovessero essere confermate, tuttavia, Google potrebbe unirsi ad Apple nella scelta di MediaTek: anche la compagnia di Cupertino, infatti, avrebbe optato per i modem taiwanesi per gli Apple Watch di prossima generazione.

