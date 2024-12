Google Maps è ancora più completo: arrivano anche gli avvisi da Waze

La navigazione in Google Maps sta per diventare ancora più completa grazie all’integrazione degli avvisi proveniente direttamente dagli utenti Waze. L’app basata sul crowdsourcing delle informazioni stradali, infatti, molto presto potrà comunicare direttamente con i servizi di Google per fornire dettagli direttamente all’interno di Maps.

Su Google Maps arrivano le segnalazioni degli incidenti dagli utenti Waze

Crediti: 9to5Google

L’integrazione degli avvisi di Waze in Google Maps sembra essere attualmente in fase di rollout, con alcuni utenti che possono finalmente vedere le informazioni sul percorso direttamente durante la navigazione. Come potete vedere anche dall’immagine in alto, durante la guida sarà possibile ricevere informazioni direttamente dagli utenti di Waze, come la presenza di incidenti o posti di blocco, per confermare che siano ancora presenti.

L’avviso, a differenza di quelli inviati direttamente da Google, mostrerà anche la dicitura “Da utenti Waze“, in modo da differenziare le informazioni ricevute sul percorso, con il pannello che sparirà dopo una trentina di secondi. Al momento non sappiamo ancora quando questa funzionalità sarà disponibile per tutti, ma soprattutto in quali paesi verrà attivata per prima.

