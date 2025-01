Google mette il 2025 nel mirino: l’obiettivo principale sarà migliorare Gemini

Che Google Gemini sia ancora qualche passo indietro rispetto alle intelligenze artificiali offerte da OpenAI, Anthropic e gli altri competitor, non è di certo un segreto, ma la compagnia di Big G sembra aver intenzione di ribaltare la situazione con l’arrivo del prossimo anno. Poco prima delle vacanze natalizie, infatti, il CEO ha tenuto una riunione con gli alti dirigenti, mettendo proprio l’AI al centro di tutti i progetti.

Sundar Pichai avvisa: nel 2025 il focus sarà tutto su Google Gemini

Crediti: Google

Sundar Pichai, attuale CEO di Google, ha tenuto di recente una riunione con i più alti dirigenti della compagnia, dove ha gettato le basi per quelli che saranno gli obiettivi da raggiungere nel 2025. Il focus principale sarà Google Gemini e l’intelligenza artificiale, che dovrà essere potenziata per competere al meglio con le altre AI e guadagnare maggiore popolarità agli occhi degli utenti.

Già nel corso della prima metà del prossimo anno, secondo quanto emerso dalla riunione del CEO, Google lancerà una nuova serie di funzionalità per Gemini, con l’intenzione di raggiungere almeno 500 milioni di utenti attivi ogni mese (come già avviene con le altre app principali della compagnia).

“Nella storia, non sempre c’è bisogno di arrivare per primi, ma bisogna lavorare bene per essere il migliore della classe con un prodotto. Questo sarà il nostro 2025” ha dichiarato Sundar Pichai. Tra le grandi novità del prossimo anno potrebbe esserci anche Astra, l’AI in grado di vedere, sentire e parlare, che potrebbe essere alimentata dal nuovo Gemini 2.0.

