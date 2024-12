Gemini Advanced sarà gratis per Samsung Galaxy S25? Spuntano nuovi indizi

La partnership tra Google e Samsung potrebbe continuare anche con il lancio dei nuovi smartphone della serie Galaxy S25, grazie ad una nuova promozione che consentirebbe di utilizzare la miglior versione dell’AI di Gemini senza alcun prezzo aggiuntivo. In queste ore, infatti, sono emersi degli importanti dettagli che lasciano pensare proprio ad un periodo di prova esteso per i futuri possessori dei nuovi dispositivi dell’azienda coreana.

Chi acquisterà un nuovo Samsung Galaxy S25 potrebbe avere in omaggio Gemini Advanced

Crediti: Google

Gli esperti di Android Authority, analizzando la versione v15.52.37 beta dell’app ufficiale di Google per Android, hanno scoperto alcuni riferimenti ad un particolare abbonamento per Gemini Advanced riservato unicamente a quelli che saranno i possessori dei nuovi smartphone della serie Samsung Galaxy S25. A quanto emerso dalla righe di codice, infatti, in base al dispositivo acquistato sarà possibile ottenere un abbonamento gratuito di 3, 6, 9 mesi oppure addirittura un intero anno alla versione Advanced dell’AI di Big G.

Al momento non è ancora possibile sapere se e quali modelli daranno accesso a quale tipologia di abbonamento, ma non servirà ancora molto tempo per scoprirlo: i rumor, infatti, suggeriscono che l’Unpacked 2025 si terrà proprio nel mese di gennaio. Non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni direttamente dalle due compagnie che potrebbero sugellare ancora una volta la propria partnership sul mercato.

