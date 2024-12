Google celebra l’arrivo di Squid Game 2 con un simpatico mini-gioco

Nel 2021 una serie coreana è diventata un fenomelo mondiale grazie a Netflix e in questi giorni torna sulla piattaforma con una seconda stagione. Stiamo ovviamente parlando di Squid Game, la serie TV che qualche anno fa ha fatto letteralmente appassionare tutto il mondo alla storia di un gruppo di persone che partecipano ad un gioco mortale per cambiare in meglio la propria vita. Per celebrare l’arrivo della seconda stagione, che andrà in onda dal 26 dicembre su Netflix, Google ha deciso di implementare un iconico mini-gioco nella ricerca e da oggi potete giocarci anche voi!

Non farti vedere e raggiungi il traguardo nel mini-gioco di Squid Game realizzato da Google

Crediti: Google

Cercando su Google “squid game” o “squid game 2“, noterete nella pagina della ricerca un piccolo box con gli iconici simboli della serie: cliccandoci potrete immediatamente avviare una partita di “Green Light, Red Light“, il gioco per bambini conosciuto in Italia come “1, 2, 3… stai la!” (o stella, a seconda della vostra infanzia). Questo particolare gioco è uno dei primi che i concorrenti di Squid Game affrontano nella serie TV ed oggi potete giocarci anche voi cercando di salvare quanti più personaggi possibili.

All’inizio del gioco, infatti, avremo a disposizione sei personaggi e il nostro obiettivo sarà quello di portarli in salvo al traguardo, senza che la bambola si accorga dei nostri movimenti. Con il tasto azzurro possiamo far muovere i personaggi e con quello rosso li fermeremo prima che sia troppo tardi. Gli effetti sonori, fedeli alla serie TV, ci aiuteranno ad intuire i movimenti da poter fare per portare tutti i personaggi al traguardo, ma se la bambola si accorgerà di noi perderemo casualmente uno dei partecipanti.

Il gioco è molto semplice, ma anche divertente: un’ottimo passatempo per far ingannare l’attesa in vista del prossimo episodio!

