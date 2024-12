Google Docs e Gemini insieme per creare documenti ancora più velocemente

Non è di certo un segreto l’intenzione di Google di integrare l’intelligenza artificiale nei servizi più utilizzati e questa tendenza potrebbe continuare con delle nuove funzionalità in arrivo per Documenti. Grazie ad una nuova integrazione di Gemini, infatti, l’editor dei documenti di Big G potrebbe guadagnare la possibilità di creare nuovi file con template specifichi in pochissimi secondi, tramite l’ausilio dell’AI.

Gemini permetterà di creare nuovi documenti con un solo click su Google Docs

Crediti: 9to5Google

La nuova funzione “Help me create” (aiutami a creare) sembra essere attualmente in fase di test per Documenti di Google e permette in pochi click di descrivere il template di cui abbiamo bisogno, che verrà in seguito generato dall’intelligenza artificiale. In pochi secondi, quindi, sarà possibile ottenere un report da compilare, la base di un contratto oppure l’incipit di una ricerca, e tutto grazie a Google Gemini.

Con l’integrazione di Google Drive, inoltre, è possibile allegare automaticamente al nuovo documenti i file archiviati sul cloud, come immagini, illustrazioni e PDF. Per creare un nuovo file con l’AI sarà necessario semplicemente recarsi sul menu “File > Nuovo > Help me create” per specificare il tipo di documento di chi si ha bisogno in quel momento.

Attualmente non sappiamo ancora se questa funzionalità sarà disponibile per tutti gratuitamente oppure se sarà una funziona esclusiva riservata agli abbonati Workspace. Non ci resta che attendere, quindi, l’annuncio ufficiale.

