Google presenta Android XR: debutterà nel 2025 con il primo visore di Samsung

Dopo tante indiscrezioni, la nuova versione dell’OS del robottino verde è finalmente ufficiale: Google, in queste ore, ha annunciato l’arrivo nel 2025 di Android XR, un’inedita versione del sistema operativo che dopo smartphone, tablet, smartwatch e TV verrà eseguito anche sui caschi per la realtà mista (virtuale e aumentata). Il debutto è atteso per i prossimi mesi, con un partner d’eccezione: sarà di Samsung, infatti, il primo dispositivo con questo nuovo OS.

Inizia l’era XR anche per Google e l’AI di Gemini avrà un ruolo chiave

Crediti: Google

L’avanzamento tecnologico ottenuto con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale permette di interagire con i dispositivi in modo naturale e colloquiale, per questo motivo Google ha deciso di riavviare il progetto relativo alla realtà mista e provare a realizzare quella che era l’originale visione per i Google Glasses. Tutto questo sarà possibile con Android XR, un nuovo OS realizzato in collaborazione con Samsung per proporre un’esperienza d’uso innovativa sui caschetti XR.

Il primo dispositivo ad utilizzare Android XR, infatti, sarà realizzato proprio dall’azienda coreana (come suggerito anche dai precedenti leak) e prenderà il nome in codice di Project Moohan. Questo visore, così come tutti quelli che sfrutteranno il nuovo sistema operativo, potrà sfruttare l’intelligenza artificiale di Gemini (con tanto di Cerca e cerchia), navigare con Chrome, guardare video su YouTube e ottenere indicazioni con Maps. Inoltre, essendo Android alla base, si potranno sfruttare anche tutte le app compatibili con smartphone e tablet.

Android XR supporterà anche gli occhiali per l’utilizzo quotidiano (come Meta Ray-Ban), ma soltanto in futuro. Anche in questo caso l’AI giocherà un ruolo fondamentale per aumentare le capacità degli occhiali smart, mentre un ristretto numero di utenti potrà testare i nuovi prototipi già nel corso delle prossime settimane. Per tutti gli altri, l’appuntamento è fissato per il 2025 con il primo casco di Samsung.

