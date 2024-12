Android 16, storie notturne migliori su Instagram: Google spiega come

Una delle app fotografiche più utilizzate al mondo è indubbiamente Instagram, ed è per questo che con Android 16 il team di Google vuole migliorare l’esperienza di scatto. Da sempre, lo scontro Apple vs Android vede la prima in vantaggio sotto questo punto di vista, potendo vantare un’app più ottimizzata che si traduce in foto e video migliori quando realizzati direttamente dentro Instagram.

Con l’aggiornamento ad Android 16 tutti (o quasi) scatteranno foto migliori su Instagram

Il motivo è legato alla quantità innumerevole di smartphone Android in circolazione, che impedisce agli sviluppatori di Instagram di sviluppare un’app Android che riesca a tirar fuori il meglio da ogni fotocamera; al contrario, i pochi modelli di iPhone presenti fanno sì che sia possibile creare un’app “cucita addosso” a ognuno di essi. Come sottolinea il team Meta, “per i miliardi di utenti di Meta, dover scrivere codice personalizzato per ogni nuovo dispositivo non è semplicemente scalabile“.

Google ha lavorato nel tempo per compensare questo limite, creando una libreria software chiamata Camera Extensions API che permette a Instagram di sbloccare il potenziale della fotocamera. Per esempio scattare foto in modalità ritratto o in modalità notturna: quando l’app rileva che c’è poca luce, appare l’icona della luna, e cliccandoci si attiva lo scatto a lunga esposizione per realizzare scatti più luminosi e con meno rumore fotografico.

Per il momento, però, questa funzione è disponibile su pochissimi modelli: per Google vale dalla serie Pixel 6 in poi, mentre sugli altri brand esclusivamente su Samsung Galaxy S24 Ultra, Z Fold 6 e Z Flip 6. Questo significa che, quando si scatta di notte, non conviene scattare direttamente con la fotocamera di Instagram bensì usare l’app fotografica del telefono e poi condividerla dentro il social.

Per questo, con Android 16 debutterà Night Mode Indicator API, una nuova libreria che permetterà ad app come Instagram di capire se si sta scattando con poca luce e adeguarsi di conseguenza. Anche se sulla carta questa novità permetterebbe a tutti gli smartphone con Android 16 di usufruirne, non va dato per scontato che all’atto pratico non rimanga un qualche grado di esclusività con Samsung e brand partner, seppur la speranza sia che Google riesca a compensare il gap con Apple.

