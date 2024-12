Android 16 Developer Preview 2 disponibile da oggi: tutte le novità

Rispettando a pieno la tabella di marcia, prima della chiusura del 2024 Google ha finalmente pubblicato la seconda anteprima di Android 16 per gli sviluppatori. In questa nuova build le novità non sembrano essere tantissime, ma il team di Big G sta costruendo pian piano le fondamenta per quello che sarà un importante aggiornamento del sistema operativo, soprattutto per gli sviluppatori.

Il 2024 si chiude con il botto: arriva anche Android 16 Developer Preview 2

Crediti: Google

Android 16 Developer Preview 2 (BP21.241121.009), con le patch di sicurezza di dicembre 2024, è disponibile da oggi per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, e Pixel Pro Fold, così come per l’applicazione Android Emulator dedicata agli sviluppatori. Questa nuova build include cambiamenti progettati per migliorare l’esperienza d’uso delle app, l’autonomia della batteria e migliorare le performance. Di seguito tutti i cambiamenti.

Icona per le note direttamente in lockscreen

Sblocco con l’impronta digitale anche quando lo schermo è spento

Nuova icona ad anello per segnalare la batteria dei dispositivi Bluetooth

Nuova profilo colori “experimental mode“

Risolti diversi problemi segnalati dagli utenti

Per installare questa nuova versione, chi è già sulla Developer Preview 1 potrà sfruttare l’aggiornamento OTA, mentre tutti gli altri dovranno necessariamente utilizzare le factory image per il flash manuale. A partire dal prossimo mese, sarà disponibile anche l’Android 16 Beta Program che eviterà questo problema.

