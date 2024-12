Google lancia Android 15 QPR2 Beta 2: tutte le novità

Nonostante Google abbia già deliziato gli sviluppatori con una prima developer preview di Android 16, l’attuale versione del sistema operativo del robottino verde non è di certo stata lasciata nel dimenticatoio. In questi giorni, infatti, è stata lanciata ufficialmente la seconda beta di Android 15 QPR2, nuovo aggiornamento in arrivo su tutti i dispositivi Pixel nel corso delle prossime settimane.

Android 15 QPR2 si avvicina con il lancio della seconda versione Beta

Crediti: Google

Android 15 QPR2 Beta 2 (BP11.241121.010) con le patch di sicurezza di dicembre 2024, è disponibile in questi giorni per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, e Pixel 9 Pro Fold, così come per l’app Android Emulator dedicata agli sviluppatori. Le novità sono diverse e le trovate tutte elencate qui sotto.

Aggiunta la visualizzazione grafica (con un ring) della batteria dei dispositivi collegati tramite Bluetooth

Aggiunta la possibilità di creare un codice QR in Material You per la condivisione della rete Wi-Fi

Nuove animazioni per la barra di ricerca di Pixel Launcher

Le icone a tema non sono più considerate “Beta”

Aggiunta la limitazione dell’invio delle notifiche (presente anche in Android 16 DP1)

Risolti diversi bug e problemi segnalati dagli utenti

Per effettuare l’installazione di questa nuova versione beta di Android 15 QPR2 potete installare l’aggiornamento OTA nel caso in cui siate già sulla Beta 1, oppure iscrivervi all’Android Beta Program con il vostro dispositivo Pixel per testare le novità introdotte. In entrambi i casi, potete anche effettuare l’installazione manuale scaricando i file necessari (Factory Image e OTA) direttamente dal nostro approfondimento dedicato.

