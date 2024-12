Android 15 QPR1 disponibile da oggi: arriva anche il nuovo Pixel Feature Drop

Rispettando la rigorosa tabella di marcia, Google ha pubblicato in queste ore il primo grande aggiornamento per Android 15, che approda oggi sui dispositivi Pixel in compagnia di nuove patch di sicurezza ed un inedito Pixel Feature Drop. Con ben due nuove versioni del sistema operativo del robottino verde previste per il 2025, Android 15 QPR1 è il primo degli almeno due aggiornamenti che arriveranno per questo OS.

Android 15 QPR1 è disponibile da oggi per Google Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, e 9 Pro Fold, con le patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2024 e il nuovo Pixel Feature Drop che porta novità anche per le app di sistema sui medesimi dispositivi. Le novità sono diverse e riguardano principalmente tutte un miglioramento generale dell’esperienza utente.

Android 15 QPR1

Nuovo design per le Impostazioni con Material You

Nuovo design per l’indicatore della registrazione dello schermo

Limite di ricarica all’80% con Ottimizzazione della ricarica

Nuovo design per la barra di stato su Pixel 9 (per coprire il punch-hole)

Ritocchi grafici per le icone in dark mode e light mode

Widget sulla lockscreen di Pixel Tablet

Pixel Feature Drop

Pixel Screenshot adesso è integrato in Gboard, insieme a Cerchia e cerca e Google Wallet

Gli sticker realizzati in Pixel Studio vengono visualizzati anche in Gboard

L’app Registratore di Pixel 9 adesso ha la funzione “Clear voice” per ridurre i rumori

Instagram può registrare in Ultra HDR su Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold

Risposte contestuali nella schermata di chiamata di Pixel 9 con Gemini nano

Aggiunto Identity Check per utilizzare l’autenticazioni biometrica prima del cambio di impostazioni importanti

Per installare questo nuovo aggiornamento non dovrete far altro che verificare la disponibilità delle nuove patch direttamente dalle impostazioni di sistema. In alternativa, potete scaricare i file OTA e le Factory Image per effettuare l’installazione manuale.

