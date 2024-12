Fine corsa per Samsung Galaxy A42 5G: niente più aggiornamenti per questo smartphone

Lanciato nell’ultimo trimestre del 2020, il medio gamma Samsung Galaxy A42 5G smetterà di ricevere aggiornamenti software: sono passati ben quattro anni dal debutto e il fine corsa rappresenta un momento prestabilito. Ecco che cosa sappiamo e qual è l’ultimo aggiornamento dedicato a questo smartphone.

Crediti: Samsung

La fine del supporto per Samsung Galaxy A42 5G significa che il telefono non riceverà più alcun tipo di aggiornamento, né per quanto riguarda le versioni di Android né le patch di sicurezza. Come anticipato anche in apertura, il mid-range ha debuttato nel 2020 ed erano stati promessi 4 anni di update: di conseguenza, il dispositivo è arrivato alla fine del suo ciclo (ossia 2 major update e 4 anni di patch di sicurezza). L’ultimo aggiornamento di Galaxy A42 5G risale a giugno o luglio, in base al paese.

Nelle scorse ore Samsung ha cancellato il mid-range dall’elenco dei modelli che continueranno a ricevere aggiornamenti in futuro: un segnale chiaro e per gli utenti in cerca di un nuovo smartphone ecco una serie di soluzioni alternative. Ovviamente come primo modello è impossibile non segnalare Samsung Galaxy A16: si tratta dell’ultimo aggiunta alla serie, dal prezzo accessibile e con la nuova politica di aggiornamenti (sei update Android e sei anni di patch di sicurezza).

